Dinamo objavio važnu informaciju o ulaznicama za utakmicu protiv Slovana

Dinamo je putem društvenih mreža objavio važnu informaciju za svoje navijače o ulaznicama za sljedeću utakmicu u Ligi prvaka, gostovanju u 4. kolu kod Slovana u Bratislavi 5. studenog.

Hrvatski prvak je objavio da ne može početi prodavati ulaznice svojim navijačima jer još nije dobio potrebne informacije od Slovana.

"Iako nam je intencija bila da prodaju vaučera za nadolazeću utakmicu UEFA Lige prvaka u Bratislavi organiziramo za četvrtak, 31. listopada, nažalost to nije bilo moguće organizirati jer od strane Slovana kao domaćeg kluba do trenutka ove objave nismo dobili sve potrebne podatke. Svjesni smo velikog interesa oko ulaznica za nadolazeću utakmicu UEFA Lige prvaka i razumijemo želju navijača za pravovremenim informacijama. Svjesni smo i da će za ovu gostujuću utakmicu našim navijačima na dispoziciji biti najmanji broj ulaznica u prodaji zbog ograničenog kapaciteta stadiona, te da, nažalost, neće svi zainteresirani navijači moći osigurati svoju ulaznicu. Klub ulaže maksimalne napore kako bi što prije dobio sve potrebne informacije i započeo prodaju čim to bude moguće. Hvala vam na strpljenju i podršci!", stoji u objavi Dinama.

Utakmica između Dinama i Slovana igra se sljedećeg utorka 5. studenog s početkom u 18.45.

Dinamo je nakon tri odigrane utakmice 22. momčad na tablici Lige prvaka s četiri osvojena boda, a Slovan je posljednji (36.) bez bodova i s gol razlikom 1-11.

