U utorak od 20 sati počinje europska sezona prvaka Hrvatske, Dinama.

Prvi protivnik je Astana, a povodom premijere u kvalifikacijama za Ligu prvaka, preko službenih kanala Dinamo je objavio cijene ulaznica, čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Ulaznice za utakmicu 2. pretkola UEFA Lige prvaka Dinamo - Astana možete pronaći online ili na ticket pontu!

Radno vrijeme ticket pointa:

Nedjelja 23.7. od 11 do 19 sati

Ponedjeljak 24.7. od 11 do 19 sati

Utorak 25.7. od 11 do 20:45 sati

Cijene ulaznica

Sjever dolje 10€

Zapad dolje 25€

VAŽNO! Ulaznice kupljene online putem printaju se kod kuće i s njima se ulazi na stadion. Nema zamjene ulaznica na ticket pointu

Stadion se otvara u 18:30 sati"