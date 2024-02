Dinamo će u četvrtak 22. veljače na stadionu Maksimir odigrati uzvratnu utakmicu playoff nokaut faze Konferencijske lige protiv Betisa, a utakmica je na rasporedu u 18:45 sati. Plavi iz prvog susreta odigranog u Sevilli nose prednost od 1:0, a objavljene su i cijene ulaznica za zagrebački uzvrat.

Cijene ulaznica:

Tribina sjever gore 10€

Tribina sjever dolje 15€

Tribina zapad gore 20€

Tribina zapad dolje 30€

Prodaja ulaznica za članove kluba odvijat će se u ponedjeljak, 19. veljače od 11 sati ONLINE te na TICKET POINTU od 11 do 19 sati. Prodaja ulaznica za ostale navijače krenut će u UTORAK 20. veljače u 11 sati. Online prodaja ulaznica bit će moguća do četvrtka 22. veljače u 18:45 sati. Radno vrijeme Ticket pointa: utorak od 11 do 19 sati, srijeda od 11 do 19 sati i četvrtak od 11 do 19:30 sati. Ulaznice kupljene online putem printaju se kod kuće i s njima se ulazi na stadion. Nema zamjene ulaznica na ticket pointu.

