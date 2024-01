Čini se da je gotova saga oko transfera ofenzivca Fiorentine Josipa Brekala te će povremeni hrvatski reprezentativac do kraja sezone otići na posudbu u Hajduk.

Iako se dugo pričalo kako bi trebao stići u Dinamo, a željeli su ga i Olympiacos, Salernitana i jedan MLS klub, no on se odlučio za povratak u HNL, ali u dres Splićana.

Hajduk je tako 'odnio' i pobjedu izvan travnjaka nad Plavima koje u subotu od 17 sati čeka gostovanje u Puli kod Istre 1961. Momčadi Sergeja Jakirovića pobjeda je neophodna nakon što su proljetni dio sezone otvorili uvjerljivim 0-3 porazom od Lokomotive na Maksimiru.

Dinamo je utakmicu najavio na društvenim mrežama uz poruku: 'Daj mi samo pobjede', no puno je navijača njihov profil zatrpalo negativnim komentarima. Najčešći je onaj: 'Uprava odlazi.'

U nastavku pročitajte što još pišu:

"Naš klub vode miševi. No name anonimusi koji iz sjena povlače glupe poteze. Ako je ovo istina za Brekala, da ste ga navlačili pa odj***li, pa nam ga Hajduk zabije jer ga vode ozbiljni ljudi s vizijom i dovest će ga da ponize Dinamo, e, onda nas sve zanimaju imena i prezimena članova uprave koji su za to odgovorni i njihova trenutačna ostavka. Dosta je bilo gospodo. I zanima nas gdje su novci!?"

"Ovo morate dobiti. Čeka vas velika podrška navijača u Puli."

"Meni se čini da Profesor drhti i profesionalno vodi naš Dinamo u novu sramotu."

"Možda Brekalo zabije! Ili ne, jer ga je sposobna uprava otjerala u Hajduk! Sramota!"

