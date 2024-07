Ljudi u Dinamu su bili iznenađeni izjavama oca Marina Šotičeka, objavljenim u Sportskim novostima. Prema riječima Šotičekovog oca, klub je ponudio mladom igraču plaću od 10.000 eura mjesečno, što je smatrao ponižavajućim.

"Marin je bio na razgovoru u Dinamu i ponudili su mu plaću od 10.000 eura mjesečno, načinom 'uzmi ili ostavi'! A svi znamo kakve su iznose dobivali i dobivaju Dinamovi kadeti i juniori, o igračima prve momčadi ne treba ni govoriti. I Marin je to shvatio kao omalovažavanje i ponižavanje. Da su mu ponudili 20.000 eura mjesečno, istoga bi trenutka potpisao ugovor, iako bi i s tom plaćom opet bio najslabije plaćeni igrač u svlačionici! Ali, to nema veze, bila bi to pristojna plaća. Međutim, tih ponuđenih 10.000 eura mjesečno smiješan je iznos u kontekstu plaća Dinamovih igrača. Ne znam, mnogo mi toga nije jasno. Možda ga i nisu smjeli dovesti u Dinamo zbog nekih drugih stvari? To oni najbolje znaju… Točno je, javio mu se i Hajduk, zahvalio im se i rekao im je da kao dinamovac ne može ići u Hajduk. A splitski je klub nudio iste uvjete kao i sad Basel, čiju je ponudu prihvatio. Nije li to žalosno?"

Dinamo se oglasio navodeći da su tvrdnje o ponuđenoj plaći netočne, te da imaju pisane dokaze koji to potvrđuju. Klub smatra da su izjave Šotičekovog oca štetne za njihovu reputaciju i da insinuiraju zakulisne igre.

U Maksimiru su odlučili poduzeti pravne korake protiv Šotičekovog oca zbog ovih izjava. Dinamo želi stati na kraj javnim istupima koji, prema njihovom mišljenju, štete ugledu kluba.

Marin Šotiček će karijeru nastaviti u Baselu, a Dinamo je njegov transfer označio kao završenu priču. Klub je odlučan u namjeri da se pravno zaštiti od sličnih izjava u budućnosti te je spreman ići na sud kako bi obranio svoj stav.

