Iza nas je sadržajno 22. kolo 1. HNL. Dinamo je ponovno kiksao kod gradskog rivala, a Hajduk i Rijeka su to odlično iskoristili i pobjedama ponovno 'pobjegli' aktualnom prvaku.

Dinamo se s gostovanja kod Lokomotive vratio tek s jednim bodom. Nakon što su ih na otvaranju proljetnog dijela sezone deklasirali 3:0 na Maksimiru, 'Lokosi' su i u Kranjčevićevoj u subotu dva puta vodili protiv Plavih, no na kraju je ipak rezultat na semaforu bio 2:2.

Hajduk je prvi od konkurenata za naslov iskoristio novi kiks Dinama uvjerljivom pobjedom nad Slaven Belupom. Gosti iz Koprivnice na Poljudu su apsolutno nadigrani, ali su Bijeli tek pred sami kraj prvog poluvremena uspjeli ovjeriti bolju igru. U drugom poluvremenu se Hajduk potpuno razigrao i zasluženo slavio 4:0 za +4 u odnosu na Dinamo.

Rijeka je zatvarala kolo protiv Gorice, a zbog jake kiše uvjeti su bili skoro nemogući za igranje. No, u ludoj utakmici s čak četiri kaznena udarca lider prvenstva se bolje snašao i otišao sa teškog gostovanja s 2:0 pobjedom. S nova tri boda Rijeka sada 'bježi' Hajduku dva boda, a Dinamu čak 6.

Jedina pozitivna stvar za Dinamo, kada se gleda tablica, je utakmica manje koju ima u odnosu na Rijeku i Hajduk.

Najgori Dinamo još od 2013./14.

No, to je jedna od rijetkih pozitivnih stvari za Dinamo u ovoj sezoni. Navijači već nekoliko kola glasno zazivaju odlazak Sergeja Jakirovića, a statistika i brojke, koje nikad ne lažu, daju im za pravo da tako govore. Twitter profil 'Football Meets Data' objavio je poražavajuću statistku za Plave.

Od sezone 2013./14. u 1. HNL igra 10 klubova i svatko igra protiv svakoga četiri puta u sveukupno 36 kola. Pogledamo li najbolje, najlošije i prosječne HNL sezone Rijeke, Hajduka i Dinama otkako je Lige 10, sasvim je jasno tko je u krizi, a tko u usponu.

Dinamo je tako na putanji da ostvari svoju bodovno najgoru sezonu od kako je uvedena Liga 10. Dosadašnja najlošija sezona im je bila ona u kojoj su Plavi osvojili 73 boda.

Kako trenutno do kraja imaju za odigrati 15 kola, jasno je kako u najboljem slučaju ove sezone mogu imati 86 bodova i to samo ukoliko pobjede sve utakmice do kraja sezone. Osvoje li u tih 15 kola manje od 32 boda, ovo će i službeno biti njihova najgora sezona u Ligi 10.

I dok je aktualni prvak u jasnom bodovnom padu ove sezone, njegovi najveći rivali za titulu su u očiglednom naletu.

Hajduk je, nastavi li ovako, na putu da ostvari bodovno najbolji učinak od kako je Lige 10. Do sada su najviše osvojili 72 boda u 36 kola, a sada nakon 22 kola imaju 45 bodova.

Budući da su do kraja sezone 'u igri' još 42 boda, Hajduk bi s 9 pobjeda u preostalih 16 kola izjednačio svoj najbolji bodovni rezultat, a svakim dodatnim bodom bi ga i poboljšao.

No, iako je u manjem bodovnom uzletu ove sezone od Hajduka, Rijeka je ta koja suvereno drži prvo mjesto na tablici.

Momčad Željka Sopića većinu sezone je bilježila, za njih, prosječan broj bodova. No, od 18. kola je krenuo njihov veliki uzlet te su s razlogom vodeća momčad prvenstva.

Riječani trenutno imaju 47 bodova, ali im je njihova najbolja bodovna sezona u Ligi 10 ipak malo nedostižna. Naime, Rijeka je bila najbolja kada je osvojila 88 bodova, a da bi to ostvarili i ove sezone morali bi u preostalih 14 kola od maksimalna 22 boda osvojiti čak 21.

Hajduk iznenađujući lider ove sezone

Ipak, Hajduk se može pohvaliti da su najbolji u statističkom podatku u kojem su zbilja rijetko bili na vrhu.

Ove sezone su proveli čak 13 kola na prvom mjestu 1. HNL. Aktualni lider prvenstva Rijeka je trenutno na brojci od sedam kola, ali će ta brojka do kraja sezone vjerojatno biti i veća, a čak je i Osijek bio dva kola najbolja momčad u Hrvatskoj.

Ono što je najviše šokantno da Dinamo, aktualni prvak s 24 naslova, ove sezone niti jedno kolo nije završio kao vodeća momčad 1. HNL.

Ispred Plavih je sada europski dvomeč s Betisom, u međuvremenu će igrati i protiv Varaždina, a zatim na Maksimir stiže Rijeka u derbiju koji bi mogao potpuno usmjeriti utrku za naslov.

