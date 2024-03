Dinamo je na društvenim mrežama objavio fotografiju igrača Gradjanskog iz 1923. godine kada su osvojili svoj prvi naslov u povijesti kluba, a pretpostavili smo kako se radi o najavi novog retro dresa - i pogodili! ''Posebnost ove replike leži u tome da se radi o prvom plavom dresu Dinama, odnosno tadašnjeg Gradjanskog.''

''S ponosom predstavljamo repliku Dinamovog dresa iz 1923. godine!

Posebnost ove replike leži u tome da se radi o prvom plavom dresu Dinama, odnosno tadašnjeg Gradjanskog. Ovaj dres nosi duh velikih pobjeda i nezaboravnih trenutaka, uključujući i legendarnu pobjedu nad Barcelonom u gostima.

Replika dresa dostupna je na našem web shopu, a od sutra u 11 sati će biti dostupna i u svim fan shopovima.

Ne propustite priliku posjedovati dio povijesti, odjenuti se u svijetlo plavu boju koja je obilježila početke i podržati tim u nebesko plavom koji inspirira generacije!'', stoji u objavi na društvenim mrežama.

Sa službenih stranica kluba prenosimo cijeli tekst:

''Poseban hommage prvom plavom dresu u povijesti kluba, ali i podsjetnik na outfit u kojem su purgeri otvorili slavljeničku sezonu na putu do svoga prvog naslova državnog prvaka. I u međuvremenu pobijedili Barcelonu u gostima... Mnoštvo je crtica koje se naslanjaju na novi dio projekta “Dinamo Classics” u kojem nastavljamo kampanju promocije retro dresova koji imaju značajno mjesto u klupskoj povijesti. Ovom prilikom s posebnim ponosom predstavljamo klupski styling kojeg povijest pamti po tri osnovna detalja:

a) to je prva garnitura koju je klub koristio nakon što je preuzeo plavu kao svoju stalnu boju;

b) u tom je dizajnu Gradjanski otvorio sezonu u kojoj je, prije nešto više od 100 godina, osvojio prvi naslov državnog prvaka u povijesti;

c) u takvoj su opremi purgeri pobijedili Barcelonu u gostima u utakmici koja je ponukala gradske vlasti da pokrenu izgradnju igrališta.

Riječ je o svijetlo plavoj nijansi koju je Gradjanski nosio od travnja 1919. do rane jeseni 1923. godine uz dvije varijante: s bijelom kragnom i bez nje. Nakon toga je preuzeo klasičnu plavu.

Bila je to kombinacija sa zašivenim tadašnjim pravokutnim grbom uz modni krik u svijetu sporta – vezicu podno kragne po uzoru na britanske klubove kao svojevrsne „trendsetere“. Kibici purgera u zanosu su najavljivali velike rezultate i očekivali uzlet momčadi u “nebeske visine” pa je prikladno bilo i odjenuti dres – nebesko plave boje. Prvu utakmicu u plavoj kao svojoj službenoj boji Gradjanski je odigrao u ovakvom dizajnu. Bilo je to 13. travnja 1919. godine, i to baš na maksimirskom travnjaku, a suparnik je bio engleski York Lancaster.

I tada su padali velikani...

U toj su kombinaciji, primjerice, purgeri pobijedili i Barcelonu u gostima, 9. travnja 1923. godine, u utakmici koja je odjeknula Europom i koja je bila impuls da gradske vlasti na čelu s Vjekoslavom Heinzelom pokrenu gradnju igrališta Gradjanskog.

Krajem prošle godine zaokružili smo 100. obljetnicu prvog naslova državnog prvaka u povijesti kluba. U toj, 1923. godini organizirano je inauguralno izdanje prvenstva tadašnje Kraljevine SHS, a prvi pobjednik bio je upravo Gradjanski. Ovo je vizualna kombinacija u kojoj je krenuo u tu sezonu. Završio ju je u klasičnoj plavoj.

Cijena dresa je 59,60 eura, već sada ga možete naručiti putem našeg webshopa OVDJE, a od srijede 27. ožujka dostupan je i u našim fan shop poslovnicama!''

Što reći ljubiteljima plave boje nego, pripremite novčanike...