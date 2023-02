U kolu iza nas Dinamo je kao gost slavio u Varaždinu 3-1, dok je Hajduk s 2-1 bio bolji od Gorice.

Uoči velikog derbija na Maksimiru Plavi imaju osam bodova prednosti, ali i utakmicu manje.

Klub iz Maksimira objavio je detalje o ulaznicama za tu utakmicu, a priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Cijene pojedinačnih ulaznica za derbi Dinamo – Hajduk:

Tribina sjever dolje 5 €

Tribina sjever gore 5 €

Tribina zapad gore 10 €

Tribina zapad dolje 13 €

Prodaja ulaznica za članove kluba počinje u četvrtak, 23. veljače od 11 sati, dok će za sve ostale navijače prodaja ulaznica biti od petka 24. veljače.

Ticket point:

Četvrtak 23.2. od 11 do 19 sati (prodaja isključivo za članove kluba, obavezno predočenje valjane članske iskaznice i osobnog dokumenta)

Petak 24.2. od 11 do 19 sati

Subota 25.2. od 11 do 19 sati

Nedjelja 26.2. od 11 do 15:45 sati

Online prodaja

https://www.ulaznice.hr/gnkdinamo/ctl_evt.jsp?act=priredbe&p=t&t=9

Za članove kluba:

Četvrtak 23.2. od 11 do 23:59 sati

Za sve ostale navijače:

Petak 24.2. u 08:00h do nedjelje u 15:00h

U slučaju da ulaznice za pojedinu tribinu ili cijeli kapacitet stadiona za navijače Dinama budu rasprodani prije završetka prodaje, klub će o tome obavijestiti javnost putem web stranice i društvenih mreža.

ULAZNICE ZA DJECU STAROSTI DO 12 GODINA – ISKLJUČIVO NA TICKET POINTU

besplatna pojedinačna ulaznica za tribinu sjever gore

Navijači koji bi na utakmicu željeli povesti svoje dijete/djecu starosti do 12 godina mogu prilikom kupovine ulaznice za utakmicu Dinamo - Hajduk na Ticket pointu ujedno preuzeti besplatnu pojedinačnu ulaznicu za dijete starosti do 12 godina za tribinu sjever gore.

Pogodnost vrijedi do popunjenja kapaciteta tribine sjever gore. Pozivamo sve koji žele iskoristiti ovu pogodnost da to učine u četvrtak 23.2. od 11 do 19 sati za članove kluba ili od petka 24.2. od 11 sati kako bi na vrijeme osigurali svoje mjesto na stadionu.

Roditelj ili skrbnik može ulaznicu za dijete preuzeti na Ticket pointu prilikom kupovine svoje ulaznice uz obavezno predočenje osobnog dokumenta djeteta (rodni list, putovnica ili osobna iskaznica) ili ukoliko roditelj ima godišnju ulaznicu za sjever gore.

Nije moguće online preuzimanje besplatne pojedinačne ulaznice za dijete.

Pogodnost se odnosi na utakmicu Dinamo - Hajduk, a odluka za ovu pogodnost donosit će se za svaku pojedinačnu utakmicu.

Zbog sustava prodaje ulaznica, klub može garantirati za spojena sjedeća mjesta roditelja i djeteta na tribini jedino u slučaju kupovine ulaznice za odraslu osobu i preuzimanja besplatne ulaznice za dijete starosti do 12 godina istovremeno isključivo na Ticket pointu kod stadiona.

TRIBINA SJEVER DOLJE - ULAZ

Za navijače s ulaznicom za tribinu sjever dolje bit će otvoreni ulazi broj 1 i 2 (ulazi bliži zapadnoj strani).

TRIBINA SJEVER GORE - ULAZ

Za navijače s ulaznicom za tribinu sjever gore bit će otvoren ulaz broj 3 (takozvani rotor) i ulaz istok (ulaz s Maksimirske ceste).

Po završetku utakmice za navijače na tribinama sjever dolje i sjever gore bit će otvoreni izlazi broj 1, 2 i 3.

ULAZAK DJECE DO 12 GODINA STAROSTI NA TRIBINU SJEVER - PRIORITET

Za djecu do 12 godina starosti koji su u pratnji roditelja ili staratelja ulazak na tribinu sjever (i donju i gornju) organiziran je na posebnim ulazima:

Ulaz na obje tribine sjever (dolje i gore) omogućen je sa zapadne strane sjeverne tribine (staklena vrata) Ulaz na tribinu sjever gore omogućen je i na posebnoj barijeri ulaza tribine istok (sjeverna strana)

Djeca starosti do 12 godina u pratnji roditelja na ulazima na tribinu sjever imaju prioritetni prolaz, odnosno pozivamo sve roditelje ili skrbnike koji dolaze na utakmicu s djecom starosti do 12 godina, da dođu na jedan od dva navedena ulaza namijenjena posebno za njih.

NAPOMENA

Preduvjet za kupovinu ulaznica za sve će navijače biti predočenje važećeg osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica, za dijete rodni list, zdravstvena iskaznica ili putovnica), a sve su ulaznice i paketi personalizirani i glase na ime i prezime.

Prilikom kupovine potrebno je prikazati osobni dokument za sve ulaznice.

Napominjemo da GNK Dinamo neće prodavati ulaznice osobama kojima kupovinu priječi Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.

ČLANOVI - POGODNOST BESPLATNE ULAZNICE

Članovi Dinama mogu iskoristiti pogodnost besplatnog ulaza na 4 utakmice SuperSport HNL-a i SuperSport Hrvatskog kupa po vlastitom izboru unutar 365 dana od učlanjenja. Pogodnost za ovu utakmicu vrijedi za tribine sjever gore i zapad gore.

Članovi besplatnu ulaznicu moraju preuzeti na Ticket pointu uz predočenje članske iskaznice i osobne iskaznice.

Pozivamo sve članove da svoju besplatnu ulaznicu preuzmu što prije s početkom otvaranja Ticket pointa u četvrtak 23.2. jer u slučaju rasprodanih tribina preuzimanje besplatne ulaznice za članove neće biti moguće!

Napomena za članove kluba vlasnike godišnje ulaznice:

Članovi kluba kupnjom godišnje ulaznice dobivaju mogućnost dolaska na svaku domaću utakmicu u sezoni 2022/23. u svim natjecanjima stoga nemaju mogućnost preuzimanja četiri besplatne pojedinačne ulaznice za utakmice domaćih natjecanja.

ULAZNICE - TRIBINA JUG

Prodaja ulaznica za tribinu jug za navijače gostujućeg kluba organizirana je isključivo preko HNK Hajduk u Splitu.

OTVARANJE STADIONA GNK Dinamo - HNK Hajduk

Ulazi stadiona Maksimir bit će na dan utakmice Dinamo – Hajduk otvoreni od 13:00 sati.

Na ulazima na stadion Maksimir bit će organizirana kontrola dokumenta koji su uvjet za ulazak:

Važeći osobni dokument Personalizirana ulaznica

Na dan derbi utakmice očekuje se iznimno velika gužva u krugu stadiona već od popodnevnih sati pa iz tog razloga pozivamo sve navijače da na stadion dođu što ranije s otvaranjem ulaza, već od 13:00 sati.

Klub će organizirati fan zonu u blizini stadiona, a o čemu će na vrijeme obavijestiti navijače."