Već je u nekoliko navrata kružila priča da će španjolski gigant Barcelona dovesti bivšeg igrača zagrebačkog Dinama, a sada njemačkog RB Leipziga Danija Olma (24), no do sada taj transfer nikada nije bio blizu realizacije.

No, to ne znači da Barca više nije zainteresirana. Španjolski Fichajes javlja kako španjolski velikan želi vratiti Olma do kraja prijelaznog roka, a spominju se cifre veće od 60 milijuna eura.

Od tog velikog transfera, nešto bi "kapnulo" i u kasu na Maksimiru. Naime, prema ugovor, Leipzig mora odvojiti 20 posto od transfera i platiti to Dinamu. Njemački klub je do sad već isplatio 25-30 milijuna eura za Španjolca, a sad bi moglo stići dodatnih deset milijuna eura.

Sjajne vijesti za Dinamo

Olmo je u Hrvatsku stigao 2014. godine kao junior, kada je Barcelonu zamijenio zagrebačkim Dinamom. U Dinamu je bio najbolji igrač te je ostvario sjajne rezultate. Za hrvatskog prvaka je odigrao 124 utakmica te je pritom postigao 34 pogotka i podijelio 28 asistencija. Od 2020. godine je u Leipzigu, koji ga je kupio za 23 milijuna eura. Tako bi se omiljeni Španjolac vratio u klub u kojem je ponikao.

Prošle sezone se bivši dinamovac malo mučio s formom, a razlog su bile ozljede koje su ga mučile. Za RB Leipzig je u svim natjecanjima skupio 31 nastup te je pritom postigao četiri pogodaka i podijelio pet asistencija. Ove je sezone već odigrao tri utakmice, u kojima je zabio jedan pogodak i dodao tri dodavanja za gol.

Uzdanica RB Leipziga i španjolski reprezentativac često boravi u Hrvatskoj, uz koju se jako vezao dok je igrao u Dinamu, gdje je bio omiljen.