Diego Costa uvijek je bio poznat kao zločesti dečko nogometa, prgavac koji je na terenu spreman napraviti sve kako bi pobijedio, a svoje najbolje trenutke u karijeri doživio je igrajući za Atletico Madrid i Chelsea.

Karijeru je počeo u Barceloni iz Sao Paula, a ubrzo je preselio u Bragu. S 19 godina preselio je u Atletico Madrid prvi put, ali nikada nije zaigrao nego je vječno bio na posudbama. Okolnim putem vratio se u Atletico, gdje je uz Diega Simeonea zaigrao nogomet života. Potom je preselio u Chelsea, da bi se nakon tri godine ponovno vratio u omiljeni mu Atletico.

Za madridski klub je skupio 216 nastupa te je pritom postigao 83 pogotka i podijelio 36 asistencija. U Chelseaju je u 120 navrata nosio dres londonskog kluba te je uspio postići 58 golova i podijeliti 24 asistencije.

Neobična priča

Uvijek je bio glavni borac na terenu, što je najčešće nerviralo protivničke navijače, dok je kod navijača klubova u kojima je igrao najčešće bio omiljena figura zbog svoje želje za pobjedom. Costa je za popularni As otkrio nevjerojatnu priču iz doba igranja za Chelsea.

Tamo je svlačionicu dijelio s N'Golom Kanteom, koji je poznat kao skroman i povučeni momak u privatnom životu, dok je na terenu pravi radnik i gnjavilica. Dok je Diego uvijek najglasniji, N'Golo je najtiši i najmirniji pojedinac u svlačionici. Upravo je Costa ispričao jednu anegdotu s francuskim reprezentativcem.

"Dok sam bio u Chelseaju, uvijek sam pokušavao zagrliti Kantea dok sam bio gol. On je povučen. Skinuo bi se za tuširanje i vikao: 'Kante, zagrli me!', a on bi mrtav ozbiljan uzvraćao: 'Ne, ne, Diego, obuci gaće prije tuširanja".

Neki navijači ostali su zgroženi njegovom pričom, dok se ostatak dobro nasmijao. Španjolac brazilskog porijekla uvijek je bio šaljivdžija van terena, ali mnogima nije sjela njegova priča.