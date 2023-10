U pretposljednjem susretu 12. kola HNL-a nogometaši Istre 1961 i Rijeke su osvojili po bod, odigrali su u Puli neodlučeno 1-1 (0-1).

Rijeka je povela golom Nike Jankovića u 22. minuti, dok je za Istru 1961 izjednačio Frano Mlinar u 48. minuti. Pulska momčad je time prekinula negativan prvenstveni niz budući je izgubila posljednje četiri utakmice i u tom razdoblju nije postigla ni jedan pogodak. Ovim remijem stao je i pozitivan niz vodeće Rijeke koja je imala četiri pobjede u prvenstvu u posljednja četiri nastupa.

Rijeka uz utakmicu više ima dva boda više od drugoplasiranog Hajduka, dok je Istra 1961 ostala pretposljednja.

Domaći navijači vrijeđali Sopića

Demoni su u nekoliko navrata s tribina vrijeđali trenera Rijeke Željka Sopića jer su mu očito zapamtili izjavu koju je dao u svibnju kao trener Gorice, koja je tada izgubila na Drosini 1:0.

''Moja izjava nema veze s trenerom Istre 1961. Da sam mislio na njega, onda bih to i rekao. Nemam problema s tim. On je u cijeloj priči nebitan. Zasmetale su mi neke druge stvari na utakmici u Puli, a ne trener Istre. Čovječe, mi 50 minuta utakmice igramo s jednom loptom. Čekamo minutu da se lopta vrati u igru. Zar to nije seljačka radna zadruga? A 2023. godina! Ma, mogu me sada vrijeđati u medijima, ali ja ću svakome u facu reći što mislim'', tada je rekao Sopić.

