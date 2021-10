U najvećem derbiju engleskog nogometa Liverpool je na Old Traffordu deklasirao Manchester United s 5-0 ostvarivši rekordnu pobjedu u Kazalištu snova. Istog dana ruski Zenit, za kojeg igra Dejan Lovren, u derbiju je srušio Spartak sa 7:1. Vatreni je stoga imao dosta razloga za slavlje jer je poznato da je šest godina prije Zenita igrao za Liverpoola.

"7:1, 0:5. Nije loše za danas", napisao je Lovren na Twitteru i bacio navijače bivšeg kluba u trans.

"Zauvijek 'Reds' Dejan Lovren."

"Hahaha. Sjajan post i čestitam ti na tvojoj velikoj pobjedi. YNWA."

"Najbolji si. Nedostaješ nam Dejane."

Do sada su , inače, najveću pobjedu na Old Traffordu Redsi ostvarili u ožujku 2009. kada su pobijedili s 4-1. Večeras su već nakon 50 minuta igre imali 5-0, a od 61. minute i igrača više, no stali su na loptu.

Posljednji put United je kod kuće izgubio sa 0-5 prije 66 godina od Manchester Cityja. Redsi su već u prvom poluvremenu zabili četiri gola i već tada ispisali povijest. Naime, nikada u povijesti United na svom travnjaku u prvom poluvremenu nije primio četiri gola.

Junak utakmice bio je sjajni egipatski napadač Mohamed Salah koji je postigao tri gola (38, 45+4, 50), te upisao asistenciju za vodstvo 1-0.