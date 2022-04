Hrvatski nogometni reprezentativac Dejan Lovren našao se na nezapamćenom udaru korisnika društvenih medija, medija kao takvih, kao i dobrog dijela javnosti zbog svog poteza na bojkot Disneyja.

Najava o povećanju LGBTQ sadržaja

Naime, Lovren je to napravio zbog njihove nedavne najave o povećanju LGBTQ sadržaja i otkrio javno putem svog Twitter računa...

"Upravo sam otkazao svoju pretplatu na Disney+. Odvratni su", napisao je i priložio fotografiju kao dokaz da je to učinio. Naravno, njegov potez kao i upis odjeknuo je nogometnim svijetom. Mogao je to izbjeći samo da ništa nije pisao javno, da je zadržao za sebe. Međutim, nije...

Kako bilo, izvršni direktor Disneyja Karey Burke obećao je u videu objavljenom prošlog utorka kako će se kompanija potruditi da u budućnosti najmanje 50 posto njihovih likova predstavljaju slabo zastupljene skupine, među kojima je i LGBTQ.

Internetom se širi hashtag #boycottDisney

Ova se vijest nije svima svidjela pa se uskoro Twitterom počeo širiti hashtag #boycottDisney, kojemu se priključio i sam Lovren.

Strani mediji, a posebno oni iz Engleske i općenito s Otoka, udarili su po Lovrenu, a neki od njih su hrvatskog nogometaša nazvali homofobom, lošom osobom, te mu sad pronalaze tobože prljavo rublje i analiziraju sve njegove dosadašnje stavove, prozivaju ga čak zbog toga što je još uvijek igrač ruskog Zenita, što podržava klub na Twitteru, neki mu spočitavaju i to što još nije javno osudio rusku agresiju na Ukrajinu... No, kako dišu hrvatski korisnici društvenih mreža, jesu li oni toliko kritični prema njemu? Stoga, pronjuškali smo po komentarima ispod naših jučerašnjih tekstova o Lovrenu i ovoj temi, te za vas izdvojili one najzanimljivije...

'Svatko ima pravo na svoje razmišljanje'

"Svako ima pravo na svoja razmišljanja. Demokracija je. Ali to ne znači da moraš biti nečovjek. Što se mene tiče, on je jedna obična sirovina, a tako i igra nogomet. Od jednog Luke sigurno ne bi očekivao takva razmišljanja, jer je inteligentan, (a tako i igra). Ali Dejan ne bi bio Dejan da razmišlja kao civiliziran čovjek".

"Nitko nije tako omražen kao čovjek koji govori istinu".

"Ima pravo na svoj stav i svoje postupke zarađuje pošteno svoju lovu niti je za niti protiv. Pa i naši političari stave ruku na srce i kunu se u svoju, a lijevom kradu sve u šesnaest."

'Niti je izazvao rat niti ratuje'

"Niti je izazvao rat niti ratuje! Čovjek igra nogomet, od toga živi i gotova stvar! Što bi sad svi trebali ubiti se zbog Ukrajine, aha, kao i oni zbog nas u vrijeme domovinskog rata!"

"Družiti se i podržavati ne ljude kao naprimjer Trumpa, Putina i njima slične ne možeš biti čovjek".

"Zaboravili ste da je ponudio svoj hotel za smještaj ljudi stradalih u potresu. Ukrajina nije njegov rat. Zarađuje pošteno svoj novac, nije političar i ne krade".

"Lovren otkazao pretplatu na Disney + i zbog toga ga se sada proziva? Smiješni ste...neka bude pretplaćen gdje on to želi, njegovo pravo."

'Samo rijetki imaju hrabrosti kazati što misle. Današnji svijet je totalno bolestan'

"Pa, svatko ima pravo na svoje mišljenje i nije važno da li se netko slaže s time ili ne."

"Bravo Lovren! Samo rijetki imaju hrabrosti kazati što misle. Današnji svijet je totalno bolestan."

"Jaka je ta demokracija u kojoj cijeli svijet mora misliti kako drugi žele".

Zapadnjaci posebno kritični prema Lovrenu

Dakle, prema komentarima našim čitatelja, velika većina hrvatskih korisnika društvenih mreža, u ovom slučaju čitatelja Net.hr-a, stoji iza Lovrena i brane Vatrenog. Za razliku od zapadnih korisnika Twittera, Facebooka i ostalih koji su dobro nagazili na Hrvata. Više o tome čitajte - OVDJE.