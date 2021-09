Nogometaši zagrebačkog Dinama otvorili su natjecanje u skupini H Europske lige porazom od West Ham Uniteda s 0-2 u susretu igranom pred 12.300 gledatelja na stadionu Maksimir.

Gosti su potpuno zasluženo stigli do tri boda, a golove su nakon poklona obrane Modrih zabili Michail Antonio (21) i Declan Rice (50).Posebno je upečatljiv bio drugi gol. Šutalo je u suparničkoj polovici pogrešno dodao, lopta je došla do Ricea, koji je pobjegao Petkoviću i zabio kroz noge Livakoviću za 2-0.

"Ovo je fantastično, nevjerojatan je osjećaj pobijediti u Europi. Lani smo puno radili kako bi bili ovdje i nismo željeli razočarati naše navijače. Znali smo da nas čeka teška utakmica. Ova tri boda osvojili smo za sebe, ali i za navijače koji su putovali do Zagreba. Bili su sjajni", kazao je Rice nakon utakmice.

Kontrolirali utakmicu

"Osjetili smo da kontroliramo utakmicu. U prvom su dijelu bili iza lopte te smo morali osigurati njezin protok. Mich je sjajno iskoristio pogrešku i odlično zabio. U drugom poluvremenu pročitao sam jedno dodavanja i iskoristio njihovu novu pogrešku. Dvije pogreške i oni su kažnjeni, a mi smo napustili travnjak jako sretni", dodao je.

"Znali smo koliko je važno pobijediti u ovakvim utakmicama. Na otvaranju natjecanja. Znali smo da će biti teško večeras se pojaviti ovdje. Želimo što prije osigurati drugi krug. Idući je na redu bečki Rapid, ali prije toga Manchester united, tako a je sada fokus na tome, a onda na Europi", kazao je.

Progovorio je i o spektakularnom golu koji je dao. Presjekao je loptu na svojoj polovici te se sjurio prema golu i na koncu je Livakoviću kroz noge poslao uz mrežu.

"To je dio moje igra. Jako dugo govorim o tome. Znam da to mogu napraviti i znam da to imam u sebi. Pročitao sam dodavanje, oslobodio se čuvara i samo sam nastavio s ciljem da me ne stigne. Kad sam došao do gola mislio sam odigrati Michu, ali sam se predomislio i tukao, a lopta je sretno ušla u gol", završio je.