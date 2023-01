BORBA ZA TROFEJ / Legendarni Danijel Pranjić najavio okršaj s 'njegovim' Nizozemcima: 'Imamo nešto zajedničko...'

Hrvatska nogometna reprezentacija u polufinalu završnog turnira Lige nacija igrat će protiv domaćina Nizozemske 14. lipnja u Rotterdamu, odlučeno je na ždrijebu održanom u Nyonu.U drugom polufinalu 15. lipnja u Enschedeu sastat će se Španjolska i Italija. Nakon ždrijeba svoja je razmišljanja u razgovoru za RTL podijelio legendarni hrvatski reprezentativac Danijel Pranjić, koji je dobar dio svoje igračke karijere proveo u redovima nizozemskog Heerenveena i odlično poznaje tamošnji nogomet te je najavio što nas očekuje. "Lijep stadion čeka Hrvatsku i vjerojatno će biti pun. Čeka nas jedna dobra Nizozemska koja je igrala dobar nogomet na ovom zadnjem Svjetskom prvenstvu i ispala isto kao i mi od Argentine - imamo nešto zajedničko. Namučili smo i mi Argentinu, ali i oni. Bit će to zanimljiva utakmica dvaju reprezentacija koje su poražene od Argentine, odnosno svjetskih prvaka i sigurno da bi pobjeda protiv Nizozemske i plasman u finale Lige nacija bila utješna nagrada za sve nas. To bi bio jedan veliki trofej, ali uvijek moramo ići korak po korak. Nizozemska igra pred svojom publikom, sigurno da će biti jako motivirani. Znamo da igraju napadački nogomet kojeg gaje godinama. Nema tu puno nepoznanica - oni znaju nas, a mi znamo njih. Vidjet ćemo tko će u tom trenutku biti bolji, ima još dosta vremena iako će i to brzo doći",rekao je Pranjić na početku, a cijeli razgovor pogledajte u videu.