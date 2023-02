Pranjić se odlučio službeno oprostiti 24. lipnja u Orahovici, gradu gdje je započeo karijeru.

Organizira se utakmica humanitarnom karaktera, a na njoj će zaigrati brojni igrači s kojima je igrao u karijeri, bilo to klupskoj ili reprezentativnoj. To su redom Ivan Bošnjak, Gordon Schildenfeld, Boris Živković, Marko Babić, najavljen je dolazak najveće zvijezde Ivana Rakitića, ali i Joe Šimunić te Miralem Sulejmani s kojim je igrao u Heerenveenu.

Šimunića i Sulejmanija pamtimo po scenama s utakmice Srbije i Hrvatske u Beogradu 2013. godine kada je branič Vatrenih žestokim startom zaustavio napadača Srbije i dobio crveni karton, no spriječio je čistu kontru domaćina.

"Miki je moj veliki prijatelj. Sjećam se kada je kao mladac došao u Heerenveen, odmah smo kliknuli. Kakav smo tada igrali nogomet, možda nešto najbolje u našim karijerama, bio je sjajan. Te godine, ako se ne varam, Miki je zabio 15 pogodaka i potom je prodan u veliki Ajax. Nakon toga odlazi u Benficu, imao je veliku karijeru, koja još uvijek traje. Miki je jedan od momaka kojeg smatram velikim prijateljem i jako se veselim što ćemo se vidjeti u Orahovici. Nije dvojio niti sekunde, već je poziv primio s velikim oduševljenjem", rekao je Pranjić za portal 33515 dok je Sulejmani dodao:

"Ostvario sam lijepu karijeru i sretan sam što sam sve ostavio iza sebe. Tu godinu dana što sam proveo zajedno s Danijelom nikada neću zaboraviti. Primio me kao nitko do tada. Bili smo nerazdvojni i danas se često čujemo. U Heerenveenu smo obojica igrali na vrhunskoj razini. Njegove lopte uvijek su bile one s „očima“, bio je sjajan. Kada me je Pranjić pozvao, nisam oklijevao niti sekunde. Ako bude sve u redu sa zdravljem dolazim, prvo zbog malog Petra, a onda da se poklonim svom 'bratu' na sjajnoj karijeri i na taj način mu odam priznanje za sve što je učinio za mene i moju karijeru."

Pranjić je u bogatoj karijeri između ostalih igrao za Osijek, Dinamo, Heerenveen, Bayern, Sporting, Celtu i Panathinaikos, a trenutno radi kao trener u Trnju.