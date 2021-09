Sjajne vijesti stižu iz Madrida nakon što je Real slavio protiv Valencije u španjolskom prvenstvu.

Kako je na Twitteru objavila stranica Madrid Xtra, bliska Kraljevskom klubu, Luka Modrić mogao bi tijekom ove sezone produžiti ugovor na još godinu dana.

Zanimljivo, nakon te vijesti javio se iskusni španjolski veznjak Dani Rodriguez. Iskusni 33-godišnji veznjak Mallorce dao je dosta neobičnu, ali istinitu izjavu o Luki Modriću za Cadenu SER.

"Real Ima jednog od najboljih igrača na svijetu, a to je Luka Modrić. On je za sve nas kao ogledalo u kojem možemo vidjeti kako se igra. Čak i bez lopte on se puno kreće i radi. Čast je dijeliti teren s njim, ali morate ga dosta gurati na terenu ako mislite igrati prtiv njega“, objasnio je španjolski veznjak.

Veterani odlaze

Da bi stvar bila bolja, jedino je njegov ugovor na raspravi, dok će ostalim starijim igračima kojima ističe ugovor – Baleu, Iscu i Marcelu – najvjerojatnije Real pokazati vrata. Isto to vrijedi i za sve one koji nisu zadovoljni sa svojim statusom.

Modrić oduševljava i s 36 godina na leđima, još uvijek igra odlično u redovima Reala. Što se tiče ostale trojice igrača, oni su za Real dali svoje, a kad ih klub skine s platne liste, moći će se fokusirati na dovođenje mlađih i potentnijih igrača. Na vrhu liste želja je, naravno, Kylian Mbappe.