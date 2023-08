Iako nogometne radosti u HNL-u i europskim kvalifikacijama traju već gotovo mjesec dana, večeras će na svoje doći najveća baza nogometnih zaljubljenika. Riječ je naravno, o startu Premier lige, najbolje i najgledanije lige na svijetu. U prvom kolu, na Turf Mooru, novi će premierligaš Burnley, ugostiti aktualnog prvaka Manchester City.

Dvoboj je to i dvaju trenera koji su donedavno surađivali - Vincent Kompany bio je nezamjenjivi član Cityjevih početnih 11 pod palicom Pepa Guardiole.

Zanimljivo, Burnley je proteklu sezonu u Championshipu ostvario više pobjeda nego Manchester City u Premier ligi. Također, manje puta doživjeli su i poraz nego Građani, ali to naravno treba uzeti s rezervom, obzirom da se radi o puno slabijem rangu natjecanja.

Otkako je došao u klub, Kompany je potpuno promijenio DNA kluba, koji je oduvijek bio poznat po tvrdoj igri sa naglaskom na defanzivu, a zaštitno lice kluba bio je Sean Dyche, koji je čak 10 godina proveo u Lancashireu. Dolaskom Belgijca, u Burnleyu je stavljen naglasak na napadačku igru i visoki pressing, samo je pitanje koliko će biti spremni takvu igru preslikati i na Premiership.

Opasnost vreba sa svih strana

Njihov najbolji strijelac iz prošle sezone, Nathan Tella, vratio se s posudbe u Southampton, a sa svojih 17 golova i 5 asistencija sigurno će nedostajati klubu sa Turf Moora. Međutim, Kompany ima itekako velik broj napadačkih opcija. Za nešto manje od 19 milijuna eura doveden je senzacionalni Baselov ofenzivac Zeki Amdouni, a tu su još i Anass Zaroury, Lyle Foster i Jay Rodriguez. Naravno, na vrata momčadi kuca i novo-staro lice Premiershipa, Nathan Redmond, a ne treba zaboraviti na Bensona ili Obafemija.

Ali, to nije sve. Kompany je svjestan da mu kvalitetni igrači za ovu ligu trebaju i na drugoj strani, stoga je za 14 milijuna eura doveden klasični razbijač, Sander Berge, a na stoperskoj poziciji pojačali su se sa Jordanom Beyerom iz Borussie Monchengladbach, koji je plaćen milijun više od Bergea. I naravno, na vratarsku poziciju treba obratiti pozornost, a na to mjesto doveden je mladi James Trafford za 17 milijuna eura i to upravo iz Manchester Cityja.

Sve je to divno i krasno, ali...

Kada svi klubovi pomisle da su odradili fantastičan prijelazni rok i kako se nadaju odličnoj sezoni, jednostavno ih prođe jeza kada vide što radi Guardiola, što radi City. U klub su došla samo dva igrača, pardon, dva Hrvata. Mateo Kovačić i Joško Gvardiol plaćeni su ukupno 120 milijuna eura, s tim da je potonji ujedno i najskuplje plaćen stoper u povijesti nogometa. Od obojice se danas očekuje i prvi službeni nastup, što je potvrdio i španjolski stručnjak.

Klub su napustili Mahrez i Gundogan, a ono što je bitno momčadi koja u prosjeku postiže 2,47 golova na utakmicama Premier lige, je to da je Erling Haaland zdrav i spreman za novu sezonu nemilosrdnog paranja mreža diljem Otoka. Tu je naravno i Kevin De Bruyne, prema Sofascoreu najbolje ocijenjeni igrač Građana u prošloj sezoni, koji će opet nesebično loptama hraniti norveškog golgetera.

I što onda očekivati u prvoj utakmici? Hoće li se Kompany hrabro suprotstaviti učitelju Pepu, hoće li ga napasti onako kako je napadao Millwall, Coventry i Middlesbrough ili će se od početka zatvoriti u bunker i trpiti kanonadu Guardiolinih trupa.

City se nada obrani naslova, ali ima prave konkurente

Građani su prošle sezone imali jako tešku bitku sa Artetinim Topnicima, ali na kraju su dečki iz sjevernog Londona počeli kašljucati i praktički su predali trofej u ruke kluba iz Manchestera. Ove sezone, Arteta ide još jače. U klub je stigao Declan Rice, koji je tako postao najskuplji engleski transfer ikada, koji će s bonusima skočiti i do 120 milijuna eura, a još gotovo toliko dali su za usluge Havertza i Timbera.

Da Cityju neće biti lako moglo se vidjeti i u utakmici Community Shielda, u kojoj je Arsenal na kraju izborio jedanaesterce i nakon njih slavio.

Ne smijemo ni zanemariti ambicije Liverpoola koji će ove sezone tražiti povratak u sami vrh engleskog nogometa. U klub su stigli Szoboslai (70 milijuna) i McAllister (42 milijuna), a na vrata kuca i Brightonov Caicedo. Prema statistici Sofascorea, Redsi su treći favorit za naslov u Premier ligi.

Tu su još naravno i londonski klubovi sa novim trenerima, Chelsea i Tottenham, koji su najveći potrošači ovog prijelaznog roka uz gradske im rivale sa sjevera grada, već spomenutog Arsenala.

Novi rekord Haalanda ili Arsenalov povratak u zlatnu prošlost

Haaland je prošle sezone zabijao 36 puta, a mnogi očekuju da će ove sezone nadmašiti i tu već nerealnu brojku.

Arsenal je bez naslova još od sezone 2003./2004. i legendarnih Invinciblesa, hoće li navijače nakon dugih 20 godina posta nagraditi novom titulom ili će opet biti u igri do samog kraja, a onda zeznuti gotovu stvar?

City lovi svoj osmi naslov, a rekorder mi je gradski rival United koji je na brojci od 13. Mogu li se oni maknuti s tog ''nesretnog'' broja?

I naravno, nezaobilazna borba za ostanak. Novopečeni i reformirani Burnley, romantični Luton, te povratnički Sheffield. Može li se itko od navedenih hrabro suprotstaviti divovima sa Otoka?

Sve u svemu, ljetna je pauza završena, radujmo se svi novim nogometnim čarolijama i uživajmo u onom najboljem što ovaj sport pruža.

