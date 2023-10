U subotu se sastaju aktualni španjolski prvak Barcelona i Real Madrid, trenutačno vodeća momčad španjolskog prvenstva. Real Madrid ima 25 bodova, a Barcelona 24, nakon deset odigranih kola.

U ovom El Clasicu u povijest bi se mogao upisati kapetan hrvatske reprezentacije i legenda Reala, 38-godišnji Luka Modrić. Zaigra li on u toj utakmici postat će najstariji nogometaš koji je ikada igrao u derbiju poznatom kao "El Clasico".

Taj rekord sada drži bivši Realov vratar Paco Buyo koji je 1996. godine stajao među vratnicama u dobi od 38 godina i 38 dana. Barcelona je slavila s 3-0.

Modrić, s 38 godina i 47 dana, ove sezone uglavnom ulazi s klupe za pričuve.

Kapetan hrvatske reprezentacije je u utorak odigrao svih 90 minuta u gostujućoj pobjedi od 2-1 nad Bragom u Ligi prvaka, što je jedina cijela utakmica koju je odigrao ove sezone u dresu "kraljevskog kluba".

Modrić je po dolasku u Real Madrid u kolovozu 2012. prve minute upisao upravo protiv Barcelone u Superkupu.

Njegov tadašnji protivnik u toj utakmici Javier Mascherano rekao je da osjeća "nostalgiju što Modrić i (Toni) Kroos ne igraju u kontinuitetu ove sezone". "No to se događa u velikim klubovima. To je prirodno, to je životni zakon. Premda njih dvojica ne igraju puno kao ranije doprinose ekipi važnim stvarima", rekao je u videu objavljenom na internetskoj stranici novina Marca.

Utakmica počinje u subotu u 16.15, a prijenos je na kanalu Arena Sport 6.