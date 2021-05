Dan nakon što je debitirao za Sampdoriju, Eto'o bi mogao biti najuren!?

I dok posljednjeg dana prijelaznog roka klubovi diljem Europe grozničavo traže pojačanja i potpisuju ugovore, iz Italije dolazi nevjerojatna priča o tome kako Sampdoria planira raskinuti ugovor. I to ne bilo s kime, već sa Samuelom Eto'om koji je tek prošli tjedan stigao u Genovu.

Nekadašnji napadač Barcelone i Intera prošli je utorak potpisao 2,5-godišnji ugovor sa Sampdorijom, stigavši iz Evertona u kojem se ove sezone nije uspio nametnuti. Nadao se 33-godišnji Kamerunac da će pronaći sreću povratkom na Apeninski poluotok, no kako izvještavaju talijanski mediji, Eto'o se ovaj ponedjeljak uspio posvađati s trenerom Sinišom Mihajlovićem i njegova je budućnost u Genovi naglo došla pod upitnik.

Sampdoria je u nedjelju doživjela pravi debakl protiv Torina (5:1) u Seriji A i Mihajlović je odlučio kazniti igrače dvostrukim treningom u ponedjeljak. No, nakon što je odradio prvi Eto'o se, prema izvještaju Gazzette dello Sport, pokupio iz trening-centra bez ikakvog objašnjenja.

Calciomercato navodi da u klubu očajnički pokušavaju riješiti nesuglasice između trenera i nogometaša, a ako u tome ne uspiju, ugovor s Eto'om bi mogao biti ekspresno raskinut. Značilo bi to da kamerunska zvijezda do ljeta više ne bi smjela igrati budući da je ove sezone već nosila dresove dvaju klubova (u nedjelju je debitirao za Sampdoriju). Kako će se rasplesti ova priča, saznat ćemo vrlo brzo, a ako dođe do raskida, bit će to jedan od najkraćih angažmana u nogometnoj povijesti.