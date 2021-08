Nogometaši Dinama nisu se uspjeli plasirati u skupinu Lige prvaka nakon što su u uzvratnoj utakmici playoffa u Zagrebu odigrali 0-0 sa Šerifom. U prvoj utamici u Tiraspolu Šerif je pobijedio s 3-0.

Modri nisu uspjeli izvesti podvig i nadoknaditi tri gola zaostatka, pa se moldavski Šerif plasirao po prvi puta u skupnu fazu Lige prvaka, a Dinamo nastavlja u Eurpskoj ligi.

"Čestitke Šerifu na zasluženom prolasku, bio je bolji suparnik u prvoj utakmici, u drugih 45 minuta u Tiraspolu smo izgubili. Pomiješani su osjećaji, tuga zbog toga, ali ponos zbog ove partije, svi su dali maksimum, vjerovali do zadnje minute, dali sve od sebe. Ne volim spominjati sreću, ali nedostajalo je ipak malo sreće, posebno u završnici. Dinamo je došao do Europske lige, to je bio primarni cilj, ali dobro je kad je Dinamo tužan, a igra u Europskoj ligi. To znači da težimo mnogo višim ciljevima, Ligi prvaka, nadamo se da ćemo tamo biti iduće sezone", kazao je Damir Krznar na konferenciji za novinare.

Prokomentirao je i što se događalo s Kristijanom Jakićem.

"Ono što je bitno za ovu utakmicu, Jakić je zadobio ozljedu protiv Lokomotive i nije bio na dispoziciji. Sve drugo ne bih komentirao, jer ne spada u ovu priču - kazao je Krznar te je progovorio o pojačanjima, točnije stoperu.

"Završni dogovori su u tijeku, sve je pri kraju, u idućih dan-dva vidjet ćemo novo lice", poručio je i naglasio kako osim Majera zasad nitko ne odlazi.