Pojavila se dvojba u reprezentaciji s kojim napadačem započeti susret s Nigerijom, Kramarićem koji zabija ili Mandžukićem koji ne zabija

Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je u ponedjeljak u Rusiju na SP, koje će se održati od 14. lipnja do 15. srpnja. Vatreni su otputovali charter letom iz zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman u svoju rusku bazu u mjestu Iličevo u Zelenogorsku, 60-ak kilometara od Sankt Peterburga.

Prvu utakmicu na turniru hrvatski nogometaši igraju u subotu, 16. lipnja u Kaljingradu protiv Nigerije. Dalić je okupio reprezentaciju 26. svibnja, što znači da je pred sobom ima(o) standardni period od 20 dana rada s dvije pripremne utakmice u lipnju u kojima je mogao testirati svoje ideje i u kojima se mogao uvjeriti u trenutne mogućnosti i stanje momčadi.

Nije to puno vremena, ali niti raniji izbornici nisu imali više dana za pripremu, tako da nedostatak vremena ne može Daliću biti nikakav alibi.

‘Hrvatska u pripremnim utakmicama nije baš oduševila, ali…’

Kao što je ugledni analitičar Telesporta istaknuo, “Dalić ne treba raditi drastične promjene. Treba u igru dodati samo neke stvari, a za to ima savršene uvjete”…

“Dalić je imao sasvim dovoljno da implementira nove stvari u plan igre reprezentacije koja ima iznimne kapacitete individualnog talenta. Tih 20 dana dovoljno je vremena jer Dalić neće raditi potpunu promjenu paradigme i univerzalnu pripremu za cijelu sezonu, nego će u već prikazanu strategiju u kojoj se odlučio za reaktivni pristup i pretvaranje Hrvatske u kontrašku momčad dodati nove taktičke elemente za konkretne suparnike”, stoji u pisanju Telesporta, o čemu više možete pročitati – OVDJE.

Hrvatska u pripremnim utakmicama nije baš oduševila, ali isto tako nije niti razočarala. Prijateljske utakmice uoči velikih natjecanja služe kako bi se isprobali igrači i uigrao sastav, tako da viđeno ne treba zabrinjavati niti ne smije biti mjerilo, kao što niti dobre igre ne trebaju i ne smiju rezultirati nekom euforijom. Niti aktualni svjetski prvak Njemačka nije briljirao, u generalki za turnir Elf je s minimalnih 2-1 bio bolji od Saudijske Arabije, a u utakmici prije te izgubili su od prosječne Austrije 2-1…

Pripremne utakmice poslužile svrsi

“Mislim da su pripremne utakmice poslužile svrsi, izbornik se u njima uvjerio u optimalno stanje svojih igrača svakog pojedinačno i isprobavao je različite pozicije. Time je sigurno dobio potrebne odgovore”, kazao nam je trener Lokomotive Goran Tomić i nastavio:

“Prijateljske utakmice nisu nikakvo mjerilo, npr. i Njemačka i Rusija, posebno Elf, imaju loše rezultate u tim pripremnim utakmicama, ali je i dalje favorit prvenstva. Tako da mislim da se ni mi ne trebamo toliko uhvatiti tih pripremnih utakmica i rezultata u njima, kao i samih predstava koje su mogle biti bolje. Nije to izgledalo bajno. No, mislim da će slika Vatrenih na turniru biti totalno drugačija, SP je nešto sasvim drugačije i mislim da tu, na takvim velikim utakmicama, dolazi do izražaja i iskustvo naših igrača. Nadam se da ćemo već protiv Nigerije pokazati drugu, bolju igru”.

Pojavila se dvojba među navijačima s kojim napadačem započeti susret s Nigerijom, Andrejom Kramarićem koji zabija ili Marijom Mandžukićem koji trenutno i nije u takvoj golgeterskoj formi, ali je nominalno i dalje prvi napadač reprezentacije? Protiv Senegala su oboje bili u prvih 11, moguće da će oboje zaigrati i protiv Nigerije u napadu, a u tom slučaju Milan Badelj bi završio na klupi, što je i realno…

‘I Krama i Mandžo u vršku napada’

Ako ćemo suditi po onome što smo čuli u razgovoru s navijačima i pisanju hrvatskog nogometnog puka na društvenim mrežama, velika većina smatra kako bi Kramarić trebao biti ispred napadača Stare dame, u bilo kakvim odlukama Zlatka Dalića…

“Iskreno, ja bi stavio obojicu i to oboje u napad. Bila bi to formacija s dva napadača. To je moja neka ideja do koje sam došao gledajući utakmice reprezentacije”, dao nam je do znanja Goran Tomić.

Vrijedi spomenuti kako Hrvatska SP otvara utakmicom protiv Nigerije u Kalinjingradu, pet dana kasnije slijedi ogled protiv svjetskog doprvaka, moćne Argentine u Nižnji Novgorodu, a posljednja utakmica u skupini D bit će 21. lipnja protiv Islanda u Rostovu na Donu.