Još je svega 13 dana ostalo do Svjetskog prvenstva, koje će se ove godine igrati u Kataru u poprilično neobičnom terminu. Mundijal počinje 20. studenog, a finale će se odigrati 18. prosinca.

Hrvatska svoj put počinje u skupini s Marokom, Kanadom i Belgijom, a očekivanja u Lijepoj našoj su iznimno velika. Svima je jasno da fale neki ključni igrači koji su u Rusiji došli do srebrne medalje, ali ovi Vatreni možda su ekipno i jača momčad od one prije četiri godine.

Izbornik Hrvatske, gospodin Zlatko Dalić, gostovao je u HRT-ovoj emisiji 'Hrvatska za pet', gdje je otvorio dušu.

Otvoreno o - svemu

"To je naš najjači brend, po tome smo prepoznatljivi od 1998. i posebno nakon 2018. godine. Tamo smo cijeli svijet zadivili borbenošću i kvalitetom, ali u prvom redu domoljubljem i poniznošću. Pokazali smo cijelom svijetu kako se bori za svoju državu", rekao je Dalić o značenju hrvatskog sporta.

"Onaj doček je bio najsretniji dan u mom životu. Hrvatska je tada bila puna zajedništva, ljubavi, emocija i veselja, takva bi Hrvatska trebala uvijek biti. To je bio najljepši doživljaj nakon Domovinskog rata. Da više ništa ne napravim s reprezentacijom, sretan sam i ponosan", prisjetio se 2018. godine.

"Jednostavnost je najteža, mi svi kompliciramo i tražimo probleme. Jako je teško biti jednostavan, a opet je tako lako. Zašto izmišljati toplu vodu kad nema potrebe za tim? Živimo u prelijepoj državi, ali stalno se dijelimo, imamo neke poglede koji nisu dobri. Fali nam zajedništva, fali nam domoljublja. Treba to pokazati, boriti se za domovinu na razne načine, istaknuti zastavu kad je praznik. Zašto ne pokazati ljubav i na takav način? Zašto je nas sramota stavljati hrvatsku zastavu, ako treba i svaki dan? Hrvatska reprezentacija je zato svetinja, ona to čuva, ona se bori za to. U svojoj smo državi, zašto bih se bojao jer sam katolik i vjernik? Dok sam ja u reprezentaciji ona će biti mjesto okupljanja svih Hrvata i svih navijača."

Otkrio je i kako je imao milijunske ponude nakon SP-a u Rusiji.

"Kad sam morao ići po egzistenciju svojoj obitelji, išao sam u Saudijsku Arabiju da nešto zaradim. Nakon SP-a bilo je zaista velikih ponuda, milijunskih, ali ja sam propagirao svojim nogometašima zajedništvo u Rusiji, i što bih onda o sebi rekao tim mladim ljudima da sam odmah otišao za velikim novcima? Naša je država lijepa i sigurna, ali smo si sami najveći protivnici", dodao je.