Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju je na Poljudu svladala Rusiju s 1:0 u posljednjoj utakmici kvalifikacija za SP u Kataru sljedeće godine. Hrvatska je u pravom trileru svladala do tada vodeću momčad skupine, Rusiju i preuzela prvo mjesto te se izravno plasirala na Mundijal.

Vatreni na čelu s izbornikom Zlatkom Dalićem proživjeli su veoma emotivno ovu pobjedu i plasman na Mundijal, a Dalić je postao prvi izbornik koji je tri put zaredom odveo Hrvatsku na veliko natjecanje i zbog toga je presretan.

"Godine 2018. ja sam dobio gotovu reprezentaciju, izbornici prije mene su je stvorili, a siguran sam da će netko s ovom reprezentacijom napraviti dobar rezultat. Imamo slatke brige, ali i težak posao za igrače, svi će se morati potruditi za mjesto u Kataru, ići će oni najbolji, u najboljoj formi, koji se budu u ponašali u skladu s pravilima reprezentacije, to me veseli, izbor će biti težak", rekao je Dalić za HRT.

Gvardiol nositelj obrane

Komentirao je zatim i Luku Modrića te mladog Joška Gvardiola za kojeg kaže da bi u budućnosti mogao biti lider obrane.

"Bilo što da kažemo o Luki je već rečeno, toliko energije, želje s 36 godina, a on je zavrijedio još jedan SP, a pored Luke tu je još 4-5 starijih, Perišić, Brozović, Vida, Lovren, Kovačić. Joško Gvardiol je iznenađenje, mi smo na Euru prošli grupu, a to je bio cilj, a na njemu smo dobili Gvardiola. On će biti nositelj Hrvatske u obrani, ako bude pravi, ako ga ne prebaci, sljedećih deset godina. Drago mi je da misli da nije siguran, uvjeren sam da će svi mladi zapeti da idu u Katar", rekao je Dalić i otkrio gdje bi volio na pripreme s dečkima.

"Ja bih najradije na Bliski istok, da nađemo dva dobra protivnika da se polako približimo uvjetima koji nas očekuju. Sad imamo odnos, ponašanje, atmosferu, samo trebamo nastaviti, atmosfera. Dolje sam proveo sedam godina, imat ćemo velik broj tamošnjih navijača", veli izbornik.

Zatim je kratko govorio o Miroslavu Ćiri Blaževiću, treneru svih trenera kako mu tepaju, koji je obznanio kako je teško bolestan i kako mu je rak metastazirao.

"Ja ću reći, mogu napraviti bilo što, ali zna se tko je trener svih trenera", veli Dalić.