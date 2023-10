Hrvatska sutra od 20.45 igra jednu od ključnih utakmica u kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo koje se iduće ljeto održava u Njemačkoj. U sklopu šestog kola Vatreni će po prvi puta zaigrati na Pampas Areni u Osijeku, a protivnik će im biti Turska.

Hrvatska je trenutno prva u skupini sa 10 bodova, isto koliko ima i Turska, ali oni imaju utakmicu više.

Eventualnom pobjedom Vatreni bi napravili veliki korak prema direktnom plasmanu na Euro koje će ostvariti prve dvije reprezentacije.

Na posljednjoj konferencija za medije sutrašnju utakmicu će već tradicionalno najaviti kapetan Luka Modrić i izbornik Zlatko Dalić, a vi ju uživo možete pratiti na portalu Net.hr.

Prvo su na redu pitanja za Modrića.

Je li ostvarenje sna zaigrati na ovakvom stadionu u Hrvatskoj?

"Stadion izgleda impresivno, još nisam stigao vidjeti sve detalje, bit će prilike. I samim pogledom izvana izgleda impresivno, nešto što napokon imamo priliku doživjeti, ja koji sam tu već 15-ak godina da mogu igrati na ovakvom stadionu. Veselimo se utakmici i nadamo se da ćemo ovaj stadion pamtiti ne samo po ljepoti nego i po rezultatu koji bi nam uvelike otvorio put prema Europskom prvenstvu".

Koliko imate svježine za dva vrlo teška susreta?

"Svježine i motivacije ima, dobro se osjećam. Pun sam želje i elana i jedva čekam opet predvoditi Hrvatsku kao kapetan. Jedanaesterac? Ako bude, vidjet ćemo tko će pucati. Nekad pucaš ti, nekad prepustiš nekom drugom, ovisi kako se osjećaš, ali ako dođe do toga, volio bih preuzeti odgovornost kao i uvijek".

Jeste li kao kapetan obavili razgovor s nekim igračima koji će pomalo neočekivano dobiti veliki ulogu? Primjerice, Musa, Brekalo, Beljo...

"Sigurno da su te ozljede dosta veliki hendikep za nas, ali je ovo i velika prilika za te igrače koji će igrati. Ovo su utakmice koje ti mogu promijeniti reprezentativnu karijeru. Velika je utakmica protiv velike ekipe. Od tih igrača očekujemo da iskoriste priliku i pokažu zašto su tu".

Jeste li razgovorali s Markom Livajom?

"Nisam razgovarao s njim. Jedino što mogu reći jest da mi je žao što Marko više nije tu s nama. On je donio tu odluku i zna koji su razlozi za nju. To treba poštivati i izraziti mu zahvalnost za sve što je napravio dok je predstavljao hrvatsku reprezentaciju jer je napravio dosta velikih stvari, pogotovo u Kataru, gdje je imao važnu ulogu".

Što očekujete od utakmice s Turskom?

"Čeka nas jako teška utakmica protiv odlične ekipe. Igrali smo s njima puno puta i utakmice su uvijek bile neizvjesne i teške. Odlična su ekipa, imaju dosta kvalitete. Očekujemo jednu takvu utakmicu, igramo na novom stadionom pred našim navijačima i puni smo želje da odigramo veliku utakmicu. Nadam se da ćemo to i napraviti, ali prema Turskoj definitivno imamo veliki respekt".

Jeste li se čuli s Ivanom Perišićem?

"Naravno da sam u kontaktu s Ivanom, čujemo se preko poruka i poziva. To je velik udarac za nas. Znamo koliko nam on znači. Udarac je to i za njega u ovim godinama, ali poznavajući njegov karakter i njegove radne navike, vjerujem da će se vratiti na pravi način, odnosno onakav kakav je bio prije ozljede.

Vidjet ćemo kad će to biti, najbitnije je da se vrati zdrav, ne treba žuriti. Naravno da bismo ga mi htjeli imati što prije, ali naravno da je njegovo zdravlje najbitnije. Čekat ćemo ga koliko god treba".

Odgovara li Vam to što imate pauze u minutaži u Realu?

"Ovo je jedna nova situacija za mene, ne igram kao prije i koliko bih htio. Mislim da svi znate da ja uvijek želim igrati, ne želim pauze i odmore. Dok igram se najbolje osjećam i pripremam. No situacija je takva i može imati neke pluseve za budućnost.

Vidjet ćemo, ali ja to ne želim. Ja želim igrati ako treba svaka tri dana jer se fizički osjećam dobro. Da se ne osjećam dobro, bila bi druga priča. Mentalno se isto dobro osjećam. No to je sve jedan normalan proces i tako ga prihvaćam".

Može li Vas Arda Guler zamijeniti u Realu, što mislite o njemu?

"Arda je odličan dečko i ekstra talent. Šteta što to još nije imao priliku pokazati madridskoj publici zbog ozljede. Pred njim je blistava budućnost i donijet će puno sreće Madridovim navijačima".

Je li ovo nova prilika da pokažete zajedništvo i snagu kada nedostaje puno važnih igrača?

"Svaki put kad bi nam nedostajali neki važni igrači, uvijek bismo se skupili i pokazali to zajedništvu i snagu i kao kolektiv ih nadomjestili. Očekujem da isto tako bude i sutra".

Što Vam je Livaković rekao o turskim igračima? Također, je li Arda Guler možda turski Modrić?

"Nije nam Livaković puno pričao jer ih jako dobro poznajemo bez da nam on govori išta o njima. Arda? Ne znam što bih rekao. Treba ga pustiti da bude Arda Guler, da pokaže sve svoje kvalitete. Ne trebaju mu nikakvi tereti i usporedbe, u ovom slučaju sa mnom".

Pitanja za Dalića

Uslijedila su pitanja za Zlatka Dalića.

Je li ovo najteža situacija uoči jedne utakmice otkako ste na klupi Hrvatske?

"Ovo je ključna utakmica za odlazak na Euro. Kod nas je uvijek teška situacija, pritisak, izostanci. Ovaj puta smo bez dva najbolja napadača, koji su u mom mandatu dali najviše golova i asistencija. Kad god je bilo teško, netko od njih dvojice je bio taj koji je to riješio. To je hendikep za nas, ali nećemo mi tako gledati na to, tu su novi igrači koji će dobiti šansu.

Nećemo pred njih staviti veliki pritisak da ne izgore. Igrat ćemo kao momčad i pokušati pobijediti utakmicu".

Situacija s ozljedama Petkovića i Juranovića?

"Juranović i Petković nisu bili u stopostotnom treningu. Kako stvari stoje, nećemo ih forsirati sutra od prve minute. Bit će na klupi, vidjet ćemo koliko će biti potrebni. Cilj je da ih pripremimo za Wales. Prevelik rizik bi bio da ih stavimo sutra".

Znači li to da je Brekalo starter, gdje vidite Pašalića?

"Tražimo rješenja, Brekalo igra dobro u Fiorentini, a najbolje igra na lijevoj strani. Sad mu se tu potpuno otvorilo. No imamo za tu stranu i Majera i Vlašića. Pašalić je igrao jako dobro kad god smo ga stavili na desnu stranu, ima odgovornost i disciplinu, a ulazi u završnicu. Njega vidimo na toj poziciji. U napadu imamo Musu i Belju, Musa je u prednosti i mislim da mu je ovo sutra idealna prigoda".

Činite se zabrinuti? Je li to zbog situacije u našoj ili turskoj reprezentaciji?

"To je moja klasika. Priprema za utakmicu. Nemam što biti zabrinut, vjerujem igračima koji su tu. Imat ćemo sjajnu atmosferu i veliku podršku. Zabrinut sam kao i prije svake utakmice. Mislio sam da utakmice s Brazilom i Argentinom traže puno, ali meni protiv Latvije i Armenije bude još gore. Sutra je ključna utakmica, možemo 99 posto riješiti pitanje Eura".



Koliko je bitno imati stabilnu obranu u ovakvoj situaciji?

"Od toga kreće sve. U obrani leži cijeli ključ. Bitno je da cijela ekipa igra obranu, a da ne ovisimo o četiri igrači. Tu smo jako dobri s dva mlada igrača koji izrastaju u svjetske igrače, Gvardiol i Šutalo. Na bokovima imamo po dva rješenja. Možemo biti zadovoljni kako svi oni igraju, na čelu s Livakovićem, koji je također u odličnoj formi".

