Najtrofejniji nogometaš u povijesti, legendarni Brazilac, Dani Alves, prije nekoliko dana se vratio u Barcelonu kao slobodan igrač i potpisao je ugovor do kraja sezone. Ekipi će se pridružiti sljedeći tjedan, ali neće imati pravo nastupa sve do 1. siječnja.

Detalji njegova ugovora nisu poznati, ali navodno će zarađivati samo jedan euro tjedno. Alves je predstavljen na Camp Nou ispred 10 tisuća ljudi, a nakon predstavljanja obratio se javnosti.

"Jedna se stvar nije promijenila, moja želja. Imam nešto manje kose, ali ona je jednaka. Znam čime mogu pridonijeti. Pomoći mogu na terenu, a i izvan njega stvaranjem sinergije između kluba i navijača. Ona nam može pomoći da promijenimo rezultat", rekao je Alves i zatim kazao kako ne misli da će mu godine biti problem.

'Dajte mi dva sata i vratit ću Messija''

"Godine su samo broj. Mnogo je sjajnih igrača koji igraju na najvišoj razini i to je i moj cilj. Dokazao sam to i na Olimpijskim igrama. Ljudi će očekivati najbolje od mene i to će i dobiti. Nisam se rodio da bih bio drugi, već prvi i nisam ovdje došao ubijati vrijeme. Stigao sam da bih se borio za svoju poziciju i igrao. Svoje ću mjesto u momčadi zavrijediti", rekao je Alves.

Upitan je zatim o Lionelu Messiju, igraču s kojim je godinama dijelio svlačionicu u Barceloni koji mu je pomogao osvojiti sve te trofeje. Messi je napustio klub ovoga ljeta, a Alves, makar samo u šali, misli da ga može nagovoriti da se vrati.

"Messijev povratak? Dajte mi dva sata, vratit ću ga", rekao je Alves i zatim nastavio...

"Povijest je već ispisana i zauvijek će se pamtiti. On je najbolji igrač i za mene suigrač iz snova. Normalno je da nam nedostaju neki bivši igrači, ali sad je priča drugačija. Dok se sjećamo velikana iz prošlosti, moramo se osloniti na snage koje su tu da vrate slavu klubu", kazao je Alves.