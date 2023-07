Hajduk je početkom tjedna predstavio drugo ovogodišnje pojačanje. Na Poljud je u transferu bez odštete iz Sunderlanda stigao Leon Dajaku.

Dajaku je istaknuo što je bilo presudno u odluci da dođe u Hajduk.

"Kada mi je agent rekao za opciju Hajduka, znao sam da se radi o velikom klubu s bogatom tradicijom. Kako sam već bio u velikim klubovima, htio sam dokazati da mogu i dalje igrati za tako veliki klub kao što je Hajduk", rekao je Dajaku za Slobodnu Dalmaciju.

Jedan dio karijere, dok je bio vrlo mlad, igrao je za Bayern. Njegov agent rekao je da je tada previše "poletio".

"Ne bih rekao da sam 'poletio'. Imao sam vrlo dobru sezonu s drugom ekipom Bayerna, dao sam veliki doprinos u osvajanju treće lige, a i trenirao sam s prvom momčadi. Jedna greška koju sam napravio u Bayernu, a što me ubija, jest to da nisam bio dovoljno miran i ostao u klubu. Htio sam previše prerano, a trebao sam biti miran i čekati dok ne dođem do prve momčadi".

Istaknuo je jedinog idola.

"Oduvijek Cristiano Ronaldo, zato što naporno radi i ne oslanja se samo na talent, čak i sad u 39. godini".

Ostatak momčadi dobro ga je dočekao, a rekao je ponešto i o dojmovima u Hajduku.

"Prvi dojmovi su izuzetno pozitivni. Ekipa me srdačno dočekala tako da su mi olakšali ovaj početni period i uživam. Želim izvući maksimum iz sebe i pomoći ekipi da ostvarimo najviše što možemo zajedno".

Sportski direktor Splićana Mindaugas Nikoličius uspio ga je dovesti u Hajduk premda je bilo i drugih ponuda.

"Imali smo neke druge opcije, ali najzanimljivija nam je bila ponuda Hajduka. Za nju smo osjećali da bi to mogao biti dobar potez", zaključilo je novo pojačanje Hajduka.