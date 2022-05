Iako ga hrvatska javnost, čak niti ova koja gorljivo prati nogomet, ne cijeni baš previše niti prati s pozornošću njegov rad, strani analitičari i ugledni europski mediji to itekako rade. Bivši hrvatski reprezentativac, a danas vrlo uspješni menadžer talijanskog velikana Torina, Ivan Jurić, ove sezone radi zaista senzacionalan posao u Serie A.

Torino se do trenutka Jurićeva dolaska grčevito borio za opstanak u ligi, a danas su u kratkom roku postali nagazna mina i zacementirani su na sredini s ljestvice te pretendiraju samo na više pozicije. Igraju veoma atraktivan, dinamičan, i prepoznatljiv nogomet, a upravo je to glavni razlog zbog kojeg je Jurić zapeo za oko Englezima. Daily Mail napisao je članak o trenutno najtalentiranijim trenerima u Europi i to su ujedno treneri koji bi, prema njihovu sudu mogli završiti i u Premiershipu, a pri samom vrhu im je baš Jurić.

"Kako analitičari procjenjuju, Premier liga i Championship mogli bi uskoro očekivati priljev novih supertalentiranih europskih menadžera", stoji u uvodu članka Daily Maila u kojem dalje pojašnjavaju kako se analitičari sada sve više bave trenerima i njihovim filozofijama i metodama rada, a ne samo igračima.

Analitičari su tako napravili popis i na njega uvrstili zanimljiva imena, poput Boa Svenssona iz Mainza, Juliena Stephana iz Strasbourga, Vincenza Italiana iz Fiorentine, Pepea Bordalasa iz Valencije, Andonija Iraole iz Raya Vallecana, a tu je i naš Ivan Jurić i to u vrhu popisa.

Za Jurića su Englezi napisali u uvodu sljedeće. "Hrvatski fan death-metala, Ivan Jurić, napastvuje aristokrate u Serie A, a istovremeno pije pivo s navijačima Torina u irskom baru u Torinu", stoji u članku.

Sotonski nogomet i pivo s navijačima

Zatim opisuju što je sve postigao s Hellas Veronom, koliko je uspješan s limitiranim igračima i budžetom, kako je preporodio Torino s kojim lovi najbolji plasman u posljednjih nekoliko godina.

Ističu kako je njegov nogomet "sotonski". "Jurić proizvodi puno buke u Serie A. Zamijenio je tradicijski nogomet na posjed sa suludim presingom. Talijanski mediji vide utjecaj njemačkog nogometa u njegovu pristupu i smatraju ga pobornikovom heavy metal nogometa kakvog njeguje Jurgen Klopp, ali s malo pojačanim volumenom", piše Daily Mail pa opisuje dalje.

"Jedan je novinar išao toliko daleko da je opisao Jurićev nogomet kao sotonski, kada je u pitanju agresivnost i destruktivnost protivničke taktike. Ipak, Torino je momčad koja čini više prekršaja od svih u ligi, čak 19.3 po utakmici, što je četiri više od sljedećeg po redu. Međutim, u Torinu postoji disciplina, ona se bazira na pozicioniraju i presingu, kojim se kreiraju šanse u zadnjoj trećini terena. Rade puno faulova, ali nemaju previše žutih kartona, biraju kada će i kako nekoga faulirati", uočava to Daily Mail.

"Jednom kada imaju loptu u posjedu, Torino je pokazao što s njom može. Oni su među četiri najbolje ekipe Serie A kada je u pitanju posjed u zadnjoj trećini terena. Jurić, koji se inače opušta slušajući death-metal bendove poput Napalm Deatha i Carcassa, naučio je svoj zanat kod Atalantina trenera, Gianpiera Gasperinija dok su radili zajedno u Genoi. Kada je Torino zaposlio Jurića lani u srpnju, bio im je to peti menadžer u dvije godine, a Jurić je brzo dokazao zašto je pravi čovjek za ovaj posao. Navijači uživaju u njegovom radu, a Jurić uživa u tome što je poremetio taj establišment u talijanskog ligi. Zacementirao je svoj odnos s navijačima Torina, s kojima pije pivo u Shamrock Innu, irskom baru u centru Torina", zaključuje Daily Mail.