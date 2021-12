Legendarni nogometaš Dinama Stjepan "Štef" Deverić, osim što je briljirao u dresu Modrih, bio je i jedan od prvih trenera Luke Modrića u Dinamu. S 18 godina Modrića je prepoznao, a onda ga i doveo u Zrinjski, u kojem je krenuo Lukin težak, ali veličanstven put do samog vrha svjetskog nogometa.

Deverić se i danas rado osvrne na Modrićevu karijeru,

“Ma on je profesionalac, igra odlučno, ne osjećaju se te njegove zrele godine, inače je inteligentan, zna se postaviti, nije slučajno da je bio prvi igrač svijeta", rekao je Deverić u razgovoru za Sportklub.

Nije nemoguć povratak u Dinamo

Upitan za eventualni dolazak Modrića u Dinamo na samom kraju karijere, Štef Deverić objasnio je:

“Opet ovisi o njegovim planovima, možda bi bilo lijepo i korisno i za Dinamo i za sve da se vrati i da odigra jednu sezonu. Teško je reći, ali bilo bi super za Dinamo, kad si već planira taj oproštaj…”, objasnila je legenda Dinama.

“Luka je, to se i vidjelo i osjeća se kad on igra i kad ne igra, osjeća se u reprezentaciji, sigurno je da će on još dati veliki doprinos i da je velika karika reprezentacije. Vjerujem da će reprezentacija napraviti dobar rezultat na Svjetskom prvenstvu, ali teško će to napraviti ako ne bude Modrić onakav kakav je”, zaključio je Deverić.