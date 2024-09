Da mogu proglasili bi praznik! Grubišno polje sve pripremilo za Hajduk, ali dočekalo ih veliko razočarenje

U Grubišinom Polju, gradu sa svega nešto više od 5000 stanovnika utorak će biti jedan od onih dana za pamćenje jer dolazi im Hajduk.

Bilogora dočekuje hrvatskog prvoligaša u Kupu, a u utakmica je na rasporedu od 16.30. sati. Za očekivati je da će svi, i mali i veliki, htjeti pogledati povijesnu utakmicu između ova dva kluba.

Navijački interes toliko je veliki da su ulaznice za tu utakmicu već rasprodane. Bilogora je za gostujuće navijače osigurala 500 ulaznica, no to se u kratkom roku razgrabilo. Torcidaša će naravno biti i više s obzirom na to da su, kao i inače, kupili i ulaznice koje nisu namijenjene za gostujući sektor.

Predsjednik Bilogore, Franjo Lukenda rekao je kako se ovo još nikad nije zabilježeno na njihovom stadionu.

"U prodaju smo pustili 750 sjedećih mjesta i 1200 stajaćih. Sve je rasprodano! Očekivali smo da će biti veliki interes, ali stvarno ne ovako velik! Ti ljudi obožavaju Hajduk, to se baš osjeti!. Posljednjih dana imamo opsadno stanje. Mobitel mi neprestano zvoni, na Facebooku u ovom trenutku imam nekih 70 nepročitanih poruka, većinom su to Hajdukovci. Zovu me doslovno sa svih strana: Iz Vinkovaca, Križevaca, Zagreba, Vukovara… Ne znam ni odakle svima moj broj", rekao je Lukenda.

Međutim neki od njih mogli bi se i razočarati s obzirom na to da je trener Bijelih Gennaro Gattuso svoje najjače adute ostaviti da odmore. Prema informacijama na gostovanju neće igrati Marko Livaja, Ivan Rakitić, Filip Krovinović i Filip Uremović, a Dialla neće biti zbog kartona.

Dinamo u Grubišino Polje sigurno stiže pun samopouzdanja s obzirom na to da je u petak u hrvatskom derbiju minimalnom pobjedom svladao aktualnog hrvatskog prvaka Dinamo kojeg sada očekuje Bayern.

