Ovih dana počinje nova sezona Lige nacija, ne baš omiljenog nogometnog natjecanja. Hrvatska svoj put počinje ovog petka protiv Austrije, dok su neke reprezentacije već odradile prve utakmice. Poljaci su tako igrali protiv Walesa u Wroclawu.

Wales je poveo u 52. minuti susreta kada je Jonathan Williams pogodio za 1:0, a preokret Poljacima donose Jakub Kaminski i Karol Swiderski. Susret je završio pobjedom domaćina, ali se nakon utakmice najviše pričalo o potezu iskusnog stopera Kamila Glika.

Naime, uoči susreta igrači su na teren izašli u pratnji djece, a jedna djevojčica s Downovim sindromom ušetala je na teren pokraj Glika.

Malo je takvih

Djevojčica je prilikom ulaska na teren počela pokazivati znakove nervoze i nelagode, a poljski mediji prenose kako se prestrašila buke i navijača na stadionu. Bilo je preko 30 tisuća ljudi na stadionu, što je djevojčicu izbacilo iz takta. Zatim je uslijedila prekrasna gesta iskusnog Glika.

On je zagrlio djevojčicu te joj pomogao da prebrodi strah. Zajedno su ostali stajati prilikom izvođenja himna, a njoj je očito jako puno pomogla prisutnost i pomoć poljskog nogometaša. Navijači su bili oduševljeni njegovim potezom, a na društvenim mrežama su svi hvalili njegov potez: "Da je barem više ovakvih nogometaša", jedan je od komentara na njegov potez.

Glik je iskusni, 34-godišnji, stoper koji je karijeru počeo u Wodzisław Śląski, a potom je preko Horodade stigao do C momčadi Real Madrida. Potom ga je put preko Poljske doveo do Palerma i Barija, a najveći trag ostavio je u Torinu gdje se zadržao pet godina. Potom je branio boje Monaca, a od 2020. godine je član Beneventa.