Bivši kapetan Hajduka Mario Vušković (23) morao je 14. i 15. svibnja izaći pred Međunarodni sud za sportsku arbitražu (CAS) u švicarskoj Lausanni gdje mu se sudilo u slučaju dopinga.

Njemački Bild donosi detalje: "Bio je to običan trening prije utakmice. Imali smo sastanak i vrlo jak trening, jak gotovo kao i utakmica. Inače idem u teretanu nakon toga, ali pozvali su me na doping kontrolu. Pet minuta nakon treninga isporučio sam prvu polovicu bočice urina, a za 15 minuta predao sam potrebni uzorak", rekao je Vušković o 16. rujnu 2022. godine kada je isporučio pozitivan uzorak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Došao sam u prostorije kluba, htio sam razgovarati sa sportskim direktorom o novom ugovoru. Zvali su me da hitno dođem i mislio sam da su postigli dogovor, ali su mi rekli da sam pozitivan. Prvo sam se našalio: ‘Nadam se da nije korona, to sam već imao‘, ali su mi rekli da sam pozitivan na doping. Rekao sam da to ne može biti istina, da nikad nisam uzeo ništa zabranjeno u životu. Rekli su mi da sam pozitivan na EPO, a nisam ni znao što to znači. Prvi put sam čuo za to…", priča Vušković i nastavlja:

'Bili su i u mojoj kući gdje mi je bila cura'

"Nitko u prostoriji nije znao što je to. Zvali smo doktora koji nam je sve potvrdio, zatim sam odradio trening i vratio se. Čekala me policija i rekla da moram doći… Svi su me gledali kao da sam počinio nešto grozno, ali nisam ništa napravio i nisam znao što se dogodilo. Uzeli su mi mobitel i ostale stvari. Bili su i u mojoj kući gdje mi je bila cura, zvala me je da su nam tri stranca ušla u stan i tražila dokaze, i nisu ništa našli. Ne znam ni što su tražili… Poslikali su sve prostorije i moju djevojku. Kad smo završili s ispitivanjem u klupskim prostorijama, htio sam otići kući i razgovarati s obitelji, ali policija mi je rekla da moram s njima u stanicu. Čekao sam nekoliko sati, doktor mi je izvadio krv i uzeo uzorak urina, sve je bilo negativno. Otišao sam kući i razgovarao s obitelji, i dalje nisam znao što se dogodilo…"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zaključio je Vušković iskaz riječima:

"To je bila apsolutna noćna mora. Ovo što smo moja obitelj i ja prolazili u posljednjih godinu i pol dana ne bih poželio ni najgorem neprijatelju. Mogu igrati nogomet, a to su mi oduzeli. Nikad ne bih napravio ovo za što me optužuju."

Tekst se nastavlja ispod oglasa