Nogometaši Manchester Uniteda oporavili su se od 0-2 zaostatka nakon samo četiri minute na svom Old Traffordu te na kraju svladali Nottingham Forest sa 3-2 u susretu 3. kola engleskog prvenstva, dok je Arsenal na svom Emiratesu odigrao samo 2-2 protiv Fulhama te tako ispustio prve bodove u novoj sezoni.

United je katastrofalno krenuo u dvoboj protiv Foresta, Awoniyi (2) iz potunapada te Boly (4) iz prekida odveli su goste do vodstva od 2-0, no Eriksen (17) je uspio smanjiti zaostatak domaćih prije odmora, da bi Casemiro (52) i Bruno Fernandes (76-11m) u nastavku kompletirali preokret.

Fulham je na Emiratesu stigao do prednosti i brže no Forest na Old Traffordu, već u 1. minuti Saka je odigrao katastrofalan povratni pas kojega je presjekao Pereira (1) i potom svladao nespremnog Ramsdalea. Nakon što je Arsenal u samo dvije minute sredinom nastavka preokrenuo golovima Sake (70-11m) i Nketiaha (72) činilo se kako će nespretni početak brzo biti zaboravljen, ali Palhinha (87) je pred kraj dvoboja poravnao na 2-2.

