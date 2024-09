Čudesni Palmer zabio četiri gola u 20 minuta, Arsenal do pobjede tek u nadoknadi

Nogometaši Arsenala poravnali su se bodovno s Manchester Cityjem na vrhu ljestvice enleskog prvenstva dramatičnom 4-2 (2-0) domaćom pobjedom protiv Leicester Cityja u 6. kolu.

Nakon što je Arsenal na odmor otišao s prednosti od 2-0 golovima Martinellija (20) i Trossarda (45+1) izgledalo je kako će lako do novih bodova. No, u nastavku je Justin (47, 63) s dva gola poravnao na 2-2, a taj je rezultat vrijedio sve do duboko u sudačkoj nadoknadi. Onda su Trossard (90+4) svojim drugim i Havertz (90+9) svojim prvim pogotkom ipak osigurali tri boda za favorita.

Arsenal sada ima 14 bodova, kao i Manchester City koji je ranije u subotu igrao 1-1 na gostovanju kod Newcastle Uniteda, a strijelac za City bio je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. On je doveo City u vodstvo u 35. minuti kada je pravovremeno utrčao u kazneni prostor domaćih, prihvatio dodavanje Grealisha te potom lijepim driblingom prevario Trippiera prije no što je odmjerenim udarcem pogodio donji suprotni kut nemoćnog Popea. Na konačnih 1-1 poravnao je Gordon iz kaznenog udarca u 58. minuti. Gvardiol i Mateo Kovačić odigrali su čitav susret za City.

Sjajnu je utakmicu u dresu Chelseaja odigrao engleski reprezentativac Cole Palmer koji je zabio sva četiri gola u pobjedi 4-2 protiv Brighton and Hove Albiona. Zanimljivo, svih šest golova postignuto je u prvom poluvremenu, Palmer je svoja četiri zabio u razmaku od 20 minuta, u 21., 28. iz 11-erca, 31. i 41., dok su za Brighton zabijali Rutter u 7. i Baleba u 34. minuti.

