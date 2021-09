Nogometaši Hajduka svladali su Lokomotivu s 1:0 na svom Poljudu u utakmici desetog kola Prve HNL. Jedini pogodak na utakmici postigao je Marko Livaja u samoj završnici.

Dvoboj na Poljudu započeo je dobrom šansom Lokomotive, u 6. minuti je opasno zaprijetio Maleš. Utakmica je bila takva da je Hajduk držao posjed i kružio oko gostujućeg šesnaesterca, ali su istovremeno Splićani vrlo teško dolazili u prilike.

Pokušao je Sahiti u 17. minuti, kasnije su zajedno kombinirali Biuk i Sahiti. Isto tako, Livaja je bio stalna opasnost za goste, no relativno mirno Lokomotiva je dogurala do kraja poluvremena i rezultata 0-0.

Sve se nastavilo u drugom poluvremenu po istom receptu. Hajduk je imao inicijativu, no prvu pravu šansu su propustili gosti. Pivarić je bio u savršenoj prilici u 69. minuti, ali je završnica bila vrlo slaba.

Prekrasan gol Livaje

Pet minuta kasnije raspalio je Marko Livaja s vrha šesnaesterca te je pogodio okvir vrata, a u 81. minuti gosti su ipak kapitulirali. Odličnu loptu je poslao Mlakar, a Livaja se ubacio i glavom pogodio za 1-0. VAR je dugo provjeravao potencijalno zaleđe jer su odlučivali milimetri, no pogodak je priznat. Time se Livaja na vrhu ljestvice strijelaca izjednačio s napadačem Rijeke Drmićem (po 7 golova).

Debelo u sudačkoj nadoknadi šansu za 1-1 je imao Kačavenda, ali vratar Hajduka Kalinić je bio na pravom mjestu.

Hajduk se bodovno (19), pak, izjednačio s Dinamom, ali ima i utakmicu više. Lokomotiva je ostala na šestom mjestu, a u zadnjih pet ligaških utakmica ima četiri poraza i samo jedan remi.

PRVA HNL, DESETO KOLO, STADION POLJUD, 19:05

HAJDUK - LOKOMOTIVA 1:0

SASTAVI:

Hajduk: Kalinić, Lovrencsics, Simić, Elez, Čolina, Atanasov, Fossati, Sahiti, Biuk, Livaja, Mlakar.

Lokomotiva: Nevistić, Soldo, de Haas, Marić, Cipetić, Milićević, Pivarić, Maleš, Aliyu, Kačavenda, Dabro

TIJEK UTAKMICE

Kraj utakmice.

90' + 10' - Kačavenda je imao sjajnu šansu u samoj završnici, ali spasio se Hajduk.

90' + 5' - Lovrencsics je dobio udarac loptom u glavu, ukazuje mu se pomoć i igra je opet zaustavljena.

90' + 1' - Cipetić dobiva žuti zbog odgurivanja Melnjaka.

90' - Još se osam minuta igra. Dugo je trajala provjera gola i bilo je puno izmjena.

89' - Čuić ulazi, van ide Livaja uz ovacije.

86' - Provjera VAR-a trajala je pet minuta i gol je priznat. Ušao je Melnjak umjesto Mlakara.

81' - GOOOOOOOOOOOL! LIVAJAAAAAA! Najbolji igrač Hajduka primio je sjajnu loptu Mlakara s lijeve strane i izbio je sam ispred vratara Lokomotive te ga s lakoćom matirao. Fantastičan gol. No, traje provjera VAR-a-

75' - Livajaaaaa! Pogodio je vratnicu negdje s 20 metara udaljenosti od gola. Kako je malo nedostajalo.

74' - Ništa od slobodnog udarca, Pivarić je dobro izašao u blok. A sada se terenom širi dim zbog bakljade Torcide.

73' - Soldo je sada napravio prekršaj na rubu kaznenog prostora i ovo je zona udarca po golu.

72' - Pivariću žuti karton zbog udarca u glavu prilikom zračnog duela.

70' - Maleš ide van Đira unutra i Raul umjesto Aliyjua.

69' - Pivariiiiić! Promašio je gol s četiri metra udaljenosti. Pucao je iz prve nakon jednog sjajnog centaršuta s desne strane.

67' - Kačaniklić i Ljubičić ulaze, van idu Biuk i Fossati. Ide totalno u napad Gustafsson. Hajduk trenutno ima igrače za formaciju 4-2-4, vidjet ćemo kako će to izgledati.

65' - Hajduk se polako približava golu Lokomotive, ali ne stvara nikakve šanse. Dosta pasivna utakmica u drugom dijelu.

57' - Žuti karton za Kačavendu zbog udaranja suparnika u lice prilikom duela.

53' - Otprilike u istom ritmu igra se u nastavku.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme. Sahiti je izašao, Vuković ušao. Mlakar ide sada na desnu stranu, Livaja ide na centarfora.

Kraj prvog dijela.

45' - Igrat će se još minuta.

41' - Ufff, Maleš je sada žestoko ušao u noge Sahitiju, a ovaj je ostao ležati na travnjaku. Žuti karton prvo dobiva Simić zbog prežestokog prosvjedovanja, a onda i Maleš koji je napravio prekršaj.

38' - Evo nečeg i od Lokomotive. Pivarić je dao sjajnu povratnu za Dabru na rub kaznenog prostora, ali je centarfor Lokomotive pucao dosta traljavo pored gola.

30' - Biuk je sada primio sjajnu loptu i krenuo je u kazneni prostor s lijeve strane, ali je otišao previše prema gol-autu i onda je dao na drugu stranu za Sahitija, no ovaj nije uspio završiti akciju.

25' - Lokomotiva ne može preći centar, sjajno kontrolira utakmicu Hajduk i čeka svoju šansu iz kontre i polukontre.

20' - Hajduk igra sjajno, gol visi u zraku. Mlakar je opet bio u sjajnoj situaciji, ali se malo spetljao u primanju lopte, uslijedio je nakon toga još jedan odličan centaršut u kazneni prostor, ali bio je ofsajd.

17' - Livaja je povukao s centra i zatim dao na bok za Sahitija koji je ulazio u kazneni prostor i odmah je pucao, ali Nevistić je sjajno obranio.

10' - Mlakar je sada prijetio, ali otišlo je malo pored gola.

9' - Ohoho. Livaja je dobio žuti karton jer je vrlo žestoko prosvjedovao nakon što je srušen u kaznenom prostoru. Činilo se ovako na prvu da je kontakta bilo, De Haas ga je možda ipak malo sapleo po nogama. No sudac je procijenio kako nema prekršaja. Veoma diskutabilno i možda je trebao tražiti provjeru.

6' - Kačavenda je poslao jednu opasnu loptu na rub peterca, a ona na kraju dolazi do Maleša koji puca iz prve i lopta odlazi malo pored gola.

1' - Počela je utakmica. Okupilo se dosta navijača na Poljudu, nije onako pun kao što se očekivalo, ali bit će dobra atmosfera.

Nakon što je Hajduk odradio, za HNL prilike, spektakularan prijelazni rok, vrijeme je da vidimo kako će se svi ti igrači uklopiti u sustav i filozofiju trenera Jensa Gustafssona. Prva prilika bit će u nedjelju, kad će Splićani na Poljudu dočekati Lokomotivu.

"Prva utakmica protiv Lokomotive bila je teška. Većina vas se najviše sjeća one šanse Ljubičića za pobjedu u samoj završnici. Lokomotiva je snažna momčad. Sada su u nešto slabijem periodu, ali dobro se brane, napadaju, imaju jako dobrog trenera. Očekujem neugodnu utakmicu. Imali smo dovoljno vremena za pripremu od susreta protiv Istre. Naravno, imali smo i kup susret u međuvremenu, ali smo svejedno imali dovoljno vremena da se spremimo", rekao je uoči te utakmice s Lokomotivom Gustafsson.

I"Naš cilj je da budemo u dobroj poziciji u prosincu, a onda ćemo imati dobru startnu poziciju za proljeće. Imamo dobru ravnotežu mladih, iskusnih igrača kao i onih srednje dobi koji već imaju određeno iskustvo. Sve to nam daje mogućnost da budemo na pravoj razini. Uz to možemo bolje razvijati mlade, oni tako bolje mogu vidjeti i razumjeti što im treba za napredak. Sada je sve perfektno posloženo", rekao je trener Hajduka pa se osvrnuo na kadar.

"Posavec, Eduok i Krovinović sigurno neće nastupiti. Lovrencsics će vjerojatno spreman za Osijek. Vuković se jučer nije dobro osjećao, ali danas bi trebao biti na treningu. To je to koliko zasad mogu reći o kadru. Neću vam odgovoriti na pitanje tko će igrati na desnom beku, mislim da bismo time samo pomogli Lokomotivi u pripremi susreta. Ćalušić je igrao dobro u kupu, Čolina protiv Istre. Ali drugačiji su to tipovi igrača. Zadržao bih se ipak na tome", zaključio je Gustaffson.