Bio je to dvoboj uvjerljivo najbolje (Napoli) i uvjerljivo najslabije (Cremonese) momčadi trenutačno u Serie A, a uz to Cremonese ove sezone još nikoga nije pobijedio u prvenstvu. No, u Kupu su ostvarili zasad najveći rezultat u sezoni te su izbacili momčad koja od njih ima 40 bodova više u Serie A (47-7).

Gosti iz Cremone su poveli u 18. minuti, a strijelac je bio Pickel. No, Napoli je uspio do kraja poluvremena okrenuti rezultat. Prvo je Brazilac Juan Jesus u 33. izjednačio, dok je Argentinac Simeone u 36. minuti doveo Napoli u vodstvo.

U nastavku utakmice Napoli je primirio ritam te je kontrolirao zbivanja na travnjaku sve do 87. minute. No, tada je glavom pogodio Afena-Gyan za 2-2 te je utakmica otišla u produžetke.

Od 100. minute Napoli je imao igrača više nakon što je isključen gostujući igrač Sernicola, a unatoč brojnim šansama Napoli do kraja nije zabio treći gol s kojim bi izbjegao jedanaesterce. U udarcima s bijele točke uspješniji su bili gosti, a jedino Lobotka nije zatresao mrežu zbog čega je postao domaći tragičar u ovom dvoboju. U četvrtfinalu će Cremonese na svom terenu dočekati Romu.

Napoli je nakon derbija protiv Juventusa prije nekoliko dana odmarao brojne svoje igrače. Kvarackelia nije ni bio u sastavu, dok su u završnom dijelu susreta u igru ušli Zambo Anguissa, Zielinski i Politano, a tijekom produžetaka i najbolji strijelac Osimhen.