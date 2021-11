Barcelona je u subotu ispustila tri pogotka prednosti nakon prvog poluvremena na gostovanju u Vigu, gdje je domaća Celta pogotkom u završnici dvoboja uspjela osvojiti bod, a konačan rezultat je bio 3-3.

Barcelona je odigrala furiozno prvo poluvrijeme. Već u 5. minuti mrežu je zatresao Ansu Fati. U 18. minuti je Barcelonin kapetan Sergio Busquets postigao svoj prvi pogodak u La Ligi nakon dvije godine, a u 34. minuti je Memphis Depay glavom poslao loptu u mrežu na ubačaj Jordija Albe.

No, u nastavku je Celta zaigrala mnogo bolje što je rezultiralo i pogocima. U 52. minuti je Iago Aspas postigao prvi pogodak za domaću momčad, a Nolito je u 74. minuti potpuno smanjio zaostatak Celte. U šestoj minuti sučevog dodatka kapetan domaćih Iago Aspas svojim je drugim pogotkom na utakmici, sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora postavio konačnih 3-3.

Barcelona se nalazi u velikoj krizi, zbog čega je smijenjen trener Ronald Koeman i na njegovo mjesto postavljen Xavi Hernandez. Međuljudski odnosi u momčadi su jako narušeni i to jako dobro pokazuje potez brazilskog ofenzivca Phillipea Coutinha (29) koji je utakmicu protiv Celte počeo na klupi za pričuve, a kada ga je privremeni trener Sergi Barjuan pokušao uvesti umjesto ozlijeđenog Fatija, on je to odbio i tako ponizio dres svojega kluba.

Coutinho je u Barcu stigao 2018. za više od 100 milijuna eura, a ta se svota s raznim klauzulama popela i preko 140 milijuna, no u katalonskom klubu nikada nije uspio ispuniti očekivanja i nalazi se na žestokom udaru kritika navijača.

A sada, nakon ovog novog ekscesa, čini se kako se njegov boravak na Camp Nou pribižava kraju i da bi mogao u siječnju otići u novu momčad.