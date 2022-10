Ivan Perišić (33) ovoga je ljeta postao novi igrač engleskog Tottenhama. Za Spurse je potpisao kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s talijanskim gigantom Interom, i odmah pokazao da će biti ogromno pojačanje za londonsku ekipu.

Prvih nekoliko utakmica počeo je s klupe, ali je svim postalo jasno da Perija mora igrati u prvom momčadi. Do sada je upisao 13 nastupa u svim natjecanjima te je podijelio četiri asistencije, a na prvijenac u dresu Tottenhama još uvijek čeka. No, ni to ne dira navijače Tottenhama jer ih je "Perija" oduševio igrama. Rijetko koji igrač se može pohvaliti da je zadovoljio engleske navijače i medije bez da je postigao pogodak.

Naš reprezentativac ustalio se u prvoj momčadi Antonija Contea, koji ga je do sad koristio na lijevoj strani vezne linije u 3-4-3 formaciji, na takozvanoj poziciji wing-backa, no svi smo dobro svjesni da je Perišić pravi švicarski nožić i da može pokrivati niz pozicija.

Krpanje rupa

Tottenham večeras od 21:15 igra veliki derbi protiv Manchester Uniteda, a Conte na Old Traffordu neće moći računati na Richarlisona koji je ozlijeđen, Emersona koji je suspendiran te je upitan nastup Dejana Kuluševskog. Talijanski strateg će morati smisliti tko će igrati u napadu uz standardnog Harryja Kanea i Hueng-Min Sona. Conte je uoči važne utakmice otkrio kako bi Perišić napokon mogao zaigrati u ofenzivnijoj ulozi.

"Znate da preferiram formaciju 3-4-3 i ako baš ne moram, radije to ne bih mijenjao. Mislim da je to i moguće. Lucas Moura je spreman i sigurno je jedna od opcija, napreduje i Bryan Gil, a tu je i Ivan Perišić. Da, on može igrati u napadu, činio je to ranije i može to napraviti i protiv Manchester Uniteda", poručio je Conte.

Inače, danas je "bogati" dan u Premier ligi. Osim velikog derbija na Old Traffordu, od 20:30 igrat će još Bournemouth i Southampton, Brentford i Chelsea, Liverpool i West Ham te Newcastle United i Everton.