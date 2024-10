City razbio Slovake, Borussia zabila sedam komada Celticu, Talijani 'uništili' Zvezdu

Arsenal - PSG 2:0

RB Salzburg - Brest 0:4

Stuttgart - Sparta 1:1

Barcelona - Young Boys 5:0

Bayer Leverkusen - Milan 1:0

Borussia Dortmund - Celtic 7:1

Inter - Crvena Zvezda 4:0

PSV - Sporting 1:1

U sudaru klubova protiv kojih će zagrebački Dinamo igrati u Ligi prvaka, Borussia Dortmund je deklasirala Celtic sa 7-1, a uvjerljive pobjede u susretima 2. kola upisali su i Barcelona, Manchester City, te Inter.

Borussija je na Westfalenstadionu deklasiarala škotskog prvaka upisavši i drugu pobjedu nakon 3-0 slavlja u prvom kolu protiv Club Bruggea.

Fantastičnu predstavu pružio je 22-godišnji Karim Adeyemi koji je već u prvom poluvremenu zabio tri gola, te izborio kazneni udarac.

Domaćin je poveo u sedmoj minuti. Kasper Schmeichel je skrivio kazneni udarac oborivši Jamiea Gittensa, a Emre Can je bio siguran s bijele točke. Gosti su izjednačili već dvije minute kasnije, Engels je ubacio, a Daizen Maeda pogodio. No, Škoti se nisu dugo radovali jer je domaćin u 12. minuti stigao do nove prednosti. Brandt je uposlio Adeyemia koji je pucao, lopta je pogodila Trustyja, prevarila vratara i završila u mreži. Golijada u Dortmundu se nastavila u 29. minuti fantastičnim golom Adeyemija. Isti je igrač u 40. minuti izborio kazneni udarac kojeg je Serhou Guirassy pretvorio u 4-1, da bi sjajni Adeyemi u 42. minuti zabio svoj treći gol na utakmici za velikih 5-1.

Golova je bilo i u nastavku. Guirassy je u 66. minuti "ispremiješao" gostujuću obranu pogodivši za 6-1, da bi u 79. minuti Felix Nmecha pogodio za konačnih 7-1.

Engleski prvak Manchester City je "projurio" kroz Bratislavu porazivši Slovan sa 4-0.

Ilkay Gundogan je načeo mrežu slovačkog sastava u osmoj minuti, a već u 15. minuti je bilo 2-0 nakon što je Phil Foden pogodio na dodavanje Jeremyja Dokua. Foden je bio vrlo blizu gola i u 26. minuti, no pogodio je stativu. "Građani" su sve dvojbe, ako ih je uopće bilo, razriješili u 58. minuti kada se među strijelce upisao i Erling Haaland na asistenciju Rica Lewisa. U 74. minuti je konačnih 4-0 postavio mladi Englez James McAtee postigavši svoj prvi gol u LP.

Marko Tolić je za Slovan, koji je upisao drugi poraz, igrao do 78. minute, baš kao i Joško Gvardiol na suprotnoj strani. Mateo Kovačić nije ulazio u igru za City koji sada ima četiri boda.

Barcelona nakon poraza u Monacu, nije dozvolila novo iznenađenje, porazivši Young Boyse sa 5-0. Barci je to prva pobjeda, a Švicarcima drugi poraz.

Robert Lewandowski je doveo domaći sastav u prednost već u osmoj minuti, a u 34. minuti je Raphinha u gužvi pred golom nakon ubačaja iz kornera pogodio za 2-0. Tri minute kasnije već je bilo 3-0. Pedri je ubacio, a Inigo Martinez pogodio glavom. U 50. minuti je katalonski sastav zabio i četvrti gol. Martinez je dobro skočio na loptu nakon kornera i poslao ju u šesterac, a tamo ju je glavom u mrežu spremio Lewandowski. Švicarci su u 66. minuti mogli barem malo ublažiti težak poaz, no Joel Monteiro je uzdrmao okvir gola. Gosti su u 82. minuti ipak postigli pogodak, ali u vlastitu mrežu, a strijelac autogola bio je Jaouen Hadjam.

PSV Eindhoven i Sporting su odigrali 1-1. Jerdy Schouten je u 16. minuti presjekao jedno dodavanje i potom s više od 20 metara sjajno opalio i pogodio za vodstvo nizozemskog sastava. Sporting je uspio izjednačiti u 84. minuti golom Daniela Braganca.

Ivan Perišić nije registriran za prvi krug Lige prvaka i nije imao prvo nastupa za PSV.

Arsenal je u Londonu porazio PSG sa 2-0. "Topnici" sada imaju četiri boda, PSG je ostao na tri.

Leandro Trossard je u 20. minuti sjajno prošao po lijevoj strani, ubacivši pred vrata gdje je Kai Havertz iskoristio slabu reakciju Gianluigija Donnarumme i glavom pogodio za 1-0. U 36. minuti londonski sastav je stigao i do drugog gola. Ponovo je loše reagirao talijanski vratar. Bukayo Saka je ubacio s desne strane, lopta je dugo putovala i na kraju završila u mreži, bez da je itko dirao. PSG je opasno zaprijetio u 64. minuti, no Joao Neves je pogodio prečku.

Njemački prvak Bayer Leverkusen je porazio Milan sa 1-0 upisavši i drugu pobjedu, dok je Milan zabilježio i drugi poraz.

Mike Maignan je sjajno branio u Leverkusen, međutim niti on nije uspio spasiti Milan u 51. minuti, a strijelac je bio Victor Boniface.

Inter je na San Siru porazio Crvena zvezdu sa 4-0.

Hakan Calhanoglu je fantastično pogodio iz slobodnog udarca u 11. minuti. Korak bliže pobjedi talijanski sastav je stigao u 59. minuti. Mehdi Taremi je ukrao loptu Radi Kruniću asistiravši Marku Arnautoviću kojem nije bilo teško zabiti. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješene su u 71. minuti kada je Lautaro Martinez pogodio za 3-0. Do kraja susreta među strijelce se upisao i Mehdi Taremi iz jedanaesterca u 81. minuti.

Kronologija:

90' Utakmice su završene. Kraj lude noći u Ligi prvaka.

84' Sporting je izjednačio protiv PSV-a u završnici utakmice. Braganca je zabio za 1:1.

81' Još jedan gol je primila Zvezda, Taremi je zabio za 4:0.

79' Borussia je zabila i sedmi gol, poentirao je Nmecha.

78' Joško Gvardiol je izašao iz igre, Guardiola je umjesto njega uveo Walkera.

74' City vodi 4:0, zabio je McAtee.

71' Crvena Zvezda gubi 3:0, treći gol za Inter zabio je Martinez.

66' Kakav potop Celtica, Borussia je zabila novi gol. Sada je poentirao Guirassy za 6:1.

59' Arnautović je zabio Zvezdi za 2:0.

Foto: Profimedia Slovan - Man. City, Haaland

53' Man. City je povećao vodstvo na početku drugog poluvremena, za 3:0 zabio je Haaland.

51' Milan gubi u Leverkusenu, Bayer je poveo golom Bonifacea.

51' Novi gol u Barceloni, Katalonci vode 4:0. Zabio je svoj drugi pogodak Lewandowski.

46' Počelo je drugo poluvrijeme.

45' Gotova su prva poluvremena u kojima je palo 15 golova diljem Europe.

43' Još se mreža nije ni prestala tresti, a Borussia je ponovno zabila Celticu. Za 5:1 svoj treći gol zabio je Adeyemi.

41' Celtic je primio novi gol u Dortmundu, sada iz penala za 4:1.

38' Barcelona 'uništava' Young Boyse, Martinez je zabio za 3:0.

35' Arsenal povećao vodstvo protiv PSG-a golom Sake koji je ubacio iz slobodnog udarca, a lopta je sve preletjela i završila u mreži. Parižani izgledaju vrlo loše.

Foto: Profimedia Arsenal - PSG, Buyako Saka

30' Borussija zabila novi gol Celticu, sada je 3:1. Drugi put je pogodio Adeyemi.

21' Nakon dva brza gola u Slovačkoj, City mirno kontrolira utakmicu. Slovan izgleda bezopasno.

20' Arsenal je poveo protiv PSG-a, za 1:0 zabio je Havertz.

15' City je povećao vodstvo, Foden je zabio za 0:2.

Borrusia D. - Celtic, Adeyemi

11' Ludi početak utakmice u Dortmundu. Prvo je Celtic ekspresno izjednačio da bi potom Adeyemi zabio za novo vodstvo domaćina.

11' Inter je poveo protiv Zvezde na San Siru, zabio je Calhanoglu, srpska momčad izdržala je samo 11. minuta.

9' Barcelona je povela protiv Young Boysa.

8' Vodi i City. Za vodstvo u Slovačkoj zabio je Gundogan.

8' Prvi gol večeri postignut je u Dortmundu gdje je Borussija povela protiv Celtica. Zabio je Can.

3' Inter je zatresao mrežu Crvene Zvezde već u trećoj minuti, no pogodak je poništen.

1' Utakmice su počele.

U utorak se igra drugo kolo Lige prvaka. Na rasporedu je 9 utakmica, od kojih izdvajamo susrete Arsenala i PSG a, Bayer Leverkusena i Milana te gostovanje Manchester Cityja u Bratislavi kod debitanta u ovom natjecanju - Slovana, s kojim će igrati i zagrebački Dinamo u četvrtom kolu LP. Nakon uvodnog remija na Etihadu s Interom, Mateo Kovačić i Joško Gvardiol sa svojim klubom tražit će prvu pobjedu.

POGLEDAJTE VIDEO: Gvardiol i Kovačić traže prvu pobjedu kod protivnika Dinama u Ligi prvaka