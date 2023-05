Još jedan korak prema obrani naslova prvaka Engleske u subotu su napravili nogometaši Manchester Cityja pobijedivši pred svojim navijačima Leeds United s 2-1.

Momčad Pepa Guardiole imala je potpunu kontrolu zbivanja na terenu zahvaljujući golovima Ilkaya Gundogana u 19. i 27. minuti za 2-0, no u samo dvije minute u završnici utakmice Manchester City si je zakomplicirao situaciju.

Prvo je u 84. minuti Gundogan propustio priliku za 'hat-trick' kad je pogodio vratnicu iz kaznenog udarca, da bi na drugoj strani španjolski napadač Rodrigo u 85. minuti smanjio zaostatak Leedsa. No, u preostalih 11 minuta gosti nisu uspjeli doći do izjednačujućeg pogotka koji bi im donio važan bod u borbi za opstanak.

Ovako je Manchester City (82) povećao svoju prednost na četiri boda u odnosu na drugoplasirani Arsenal (78). Leeds je ostao na 30 bodova, što momčadi Sama Allardycea zbog bolje gol-razlike još uvijek donosi opstanak. Isti broj bodova imaju Nottingham Forest i Leicester City, ali imaju i utakmicu manje.

Nogometaši Chelseaja su prekinuli niz od četiri uzastopna prvenstvena poraza i nakon dva mjeseca došli do pobjede u Premier ligi svladavši kao gosti Bournemouth s 3-1. Conor Gallagher je londonskoj momčadi donio prednost u 9. minuti, da bi u 21. minuti Matias Vina izjednačio.

Do 82. minute momčadi su bile izjednačene, da bi golovima Benoita Badiashilea (82) i Joaa Felixa (86) sastav pod vodstvom Franka Lamparda došao do sva tri boda. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić ostao je na klupi za pričuve gostujuće momčadi. Chelsea je sa 42 boda došao do 11. pozicije, a Bournemouth je sa 39 bodova pao na 14. mjesto.

Ivan Perišić je dvoboj njegovog Tottenhama i Crystal Palacea odgledao s klupe, a Spursi su slavilli sa 1-0 i tako prekinuli niz od četiri utakmice bez pobjede. Harry Kane je u završnici prvog poluvremena (45+1) postigao jedini pogodak na utakmici.

Tottenham je sa 57 bodova došao do šestog mjesta i na životu održao nadu u plasman među četiri najbolja kluba Premier lige koji će predstavljati engleski nogomet u Ligi prvaka. Crystal Palace je sa 40 bodova na 12. mjestu.

Minimalnu pobjedu su pred svojim navijačima ostvarili i nogometaši Wolverhamptona koji su sa 1-0 svladali Aston Villu. Pobjednika je odlučio Portugalac Toti pogotkom u 9. minuti. Vukovi su ovom pobjedom gotovo i matematički prebrinuli sve brige oko opstanka u Premier ligi, jer su sa 40 bodova na 13. mjestu, a Aston Villa je porazom ostala na 54 boda i na osmoj poziciji.