Nogometaši Manchester Citya okončali su grupnu fazu Lige prvaka sa svih šest pobjeda, a u zadnjem kolu su pobijedili Zvezdu u Beogradu s 3-2.

Mateo Kovačić je u tom susretu igrao do 76. minute, a 'Građani' su tjedan dana nakon utakmice na društvenim mrežama objavili snimku 'Kove' kako na zagrijavanju tehnicira s loptom u trku.

"Prestanoi to raditi", napisali su u opisu videa,a reakcije fanova bile su brutalne.

Kovačića su, naime, odmah počeli ismijavati u komentarima.

"To može svaki profesionalnbi nogometaš", "Ljudi to ne mogu?", "Pa to mogu raditi i amateri" i "Ali, može li Kovačić zabiti gol?" neki su od komentara.

Kovačić je, podsjetimo, u City stigao ovoga ljeta iz Chelseaja u transferu vrijednome 30 milijuna eura.

