NEMA DŽABE NI KOD STARE BABE / Čitava Italija bruji o Rebićevom misterioznom slavlju: 'Zabio je nakon 482 dana na San Siru, ali nikome nije jasno zašto je tako slavio'

Ugledna talijanska La Gazzetta dello Sport piše o sinoćnjoj odličnoj predstavi Ante Rebića u dresu Milana protiv Udinesea na otvaranju nove sezone u Serie A. Podsjetimo, Rebić je postigao dva gola nakon prizemnih ubacivanja suigrača u sredinu kaznenog prostora. Prvo je u 15. minuti iskoristio dodavanje Calabrije za gol kojim je doveo svoju momčad u vodstvo od 2:1, a potom je u 68. minuti odlično pratio prodor Brahima Diaza i sa šest metara zabio za konačnih 4:2. La Gazzetta dello Sport posebno ističe Rebića. "Hrvatski napadač zabio je nakon 482 dana na San Siru, i to odmah dva gola. Dva gola u prvoj utakmici sezone već su izjednačila njegovu statistiku iz čitave prošle sezone što se prvenstva tiče", piše Gazzetta. Mnogi su primijetili i neobično Rebićevo slavlje nakon pogotka, a njega ističe i Gazzetta: "Rebić je imao posebno slavlje. Gestikulirao je novac, ali što je to točno značilo i kome je poruka upućena, ostaje pravi misterij, to se ne zna."