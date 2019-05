ČITAVA ENGLESKA UPRAVO BRUJI O DRAMATIČNOM RASPLETU SEZONE: ‘Bila je to epska utrka za naslov’

Manchester City obranio naslov prvaka Engleske

Čudo se nije dogodilo. Manchester City obranio je nedjeljnom pobjedom na gostovanju u Brightonu naslov prvaka Engleske, dok se Liverpool na svom Anfieldu pirovom pobjedom oprostio od domaćih navijača. Više o tome možete pročitati – OVDJE. Ono što se znalo prije zadnjeg kola je to da Liverpool mora osvojiti više bodova nego Man City za uzimanje prvenstva, jer u slučaju da su oboje završili natjecanje sa po 95 bodova, građani bi bili prvaci zbog bolje ukupne gol-razlike (91-22 naspram 87-22 uoči posljednjih susreta).

TO SE ZOVE PEH: Liverpool je prvi klub u povijesti Premier lige kojem se ovo dogodilo

Salah se vratio, ali bez uspjeha

Redsima se bio vratio najjači adut Mohamed Salah nakon potresa mozga, ali ne i Firmino, no Origi u špici ono je što je veselilo i obećavalo za sve pristalice Liverpoola. De Bruyne u redovima Cityja nije igrao protiv Wolverhamptona od prve minute, već je ušao u 78. U svakom slučaju, i City i Liverpool u svojim utakmicama išli su na pobjedu. Na kraju su obje momčadi svoj plan i ostvarile, ali građani su osvojili trofej, odnosno obranili naslov prvaka Španjolske.

Čitava Engleska, ali ne samo Engleska već i ostatak nogometnog svijeta, pratili su danas rasplet u Premier ligi. Stoga, ne čudi što je na svim sportskim naslovnicama bio u prvom planu posljednje kolo Premiershipa. Isti je slučaj i nakon utakmice 38. kola. Britanski tabloid Daily Mail, stoga, javlja:

JÜRGEN KLOPP OBJASNIO ŠTO JE ODLUČILO PRVAKA U LUDOJ UTRCI: ‘City je imao sreće’

‘3.400 odigranih minuta bile su kušnja za građane‘

“City je prvak! Sergio Aguero, Aymeric Laporte, Riyad Mahrez i Ilkay Gundogan osigurali su drugi naslov Premier lige u dvije godine. Tih 3.400 odigranih minuta koje su prethodile tituli Cityju bile su prava kušnja za građane. Ipak, 20 minuta, na kraju ove utakmice, navijači Manchester Cityja mogli su se opustiti i s užitkom gledati ostatak dvoboja. Ali prvo, što je s Liverpoolom? Jedan poraz cijele sezone, 97 bodova, a ipak nekako još uvijek nije dovoljno za naslov. Ne uz momčad Manchester Cityja kojeg je morao svladati kako bi zadržao prvi naslov u svojoj povijesti. To je razina koju su morali postići, ali do nje nisu još došli”, piše u svojem izvještaju Daily Mail.

Još jedan tabloid, ovog puta The Sun, piše:

‘Prva momčad nakon desetljeća koja je obranila naslov’

“Manchester City uspio je pobjeći vrlo rano iz rezultatskog deficita i obraniti titulu prvaka Engleske preokretom na gostovanju kod Brightona. Sergio Aguero, Aymeric Laporte, Riyad Mahrez i Ilkay Gundogan pronašli su put do prazne mreže i srušili Liverpoolove snove. Građani su, tako, postali prva momčad koja je nakon deset godina obranila naslov Premier lige, ponovno su prvaci. Izdržali su prijetnju Liverpoola, stavljajući ruke na naslov nakon što su prikupili 98 bodova. Na kraju, bilo je to dovoljno. City je u Brightonu zabio četiri puta, oporavljajući se od 27. minute i udarca Glenna Murraya kako bi pobijedio na južnoj obali Engleske. Nitko vam nikad ne kaže da je Brighton teško mjesto, ali City je morao pobijediti dolje. Učinili su to, povećavši u 37. minuti vodstvo preko Aymerica Laporte, onda su Riyad Mahrez i Ilkay Gundogan zapečatili sudbinu domaćih i Redsa”, stoji u tekstu.

Ugledni Guardian navodi:

“City je zadržao titulu po prvi put u svojoj klupskoj povijesti nakon što je razbio Brighton u emotivnom danu na stadionu Amex”.

‘Građani su postali prvi klub nakon deset godina s obranom naslova’

Poznati BBC u svojem izvještavanju izdvaja:

“City je uspio obraniti naslov prvaka, Liverpool je isto slavio ali bez uspjeha. Građani su tako postali prvi klub u posljednjih deset godina koji je uspio obraniti naslov”.

I za kraj donosimo pisanje još jednog jakog medija, Sky Sporta, koji ima prava na prijenose utakmice Premier lige:

“Manchester City osvojio je krunu Premier Lige s 4-1 pobjedom Brightona, kako bi zaključio epsku utrku za titulu s Liverpoolom. Njihov uspjeh je ta priča o mentalnoj žilavosti kao i tehničkoj izvrsnosti”.

Građanima je ovo drugi trofej sezone nakon što su osvojili i Liga kupa, a 18. svibnja će imati priliku osvojiti i treću ‘kantu’ u finalu FA kupa protiv Watforda.

REZULTATI POSLJEDNJEG 38. KOLA PREMIER LIGE:

Brighton – Manchester City 1-4 (Murray 27 / Aguero 28, Laporte 38, Mahrez 64, Gundogan 72)

Liverpool – Wolverhampton 2-0 (Mane 17, 81)

Crystal Palace – Bournemouth 5-3 (Batshuayi 24, 32, Simpson 34-ag, Van Aanholt 66, Townsend 81 / Lerma 42, Ibe 57, King 73)

Manchester United – Cardiff City 0-2 (Mendez-Laing 23-11m, 54)

Burnley – Arsenal 1-3 (Barnes 65 / Aubameyang 52, 63, Nketiah 90+5)

Leicester City – Chelsea 0-0

Watford – West Ham 1-4 ( Deulofeu 46 / Noble 15, Lanzini 39, Arnautovic 71, Noble 78-11m)

Southampton – Huddersfield 1-1 (Redmond 41 / Pritchard 55)

Tottenham – Everton 2-2 (Dier 3, Eriksen 75 / Walcott 70, Tosun 72)

Fulham – Newcastle United 0-4 (Shelvey 9, Perez 11, Schar 61, Rondon 90)