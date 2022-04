U ponedjeljak je Velimir Zajec predstavio svoju dugoočekivanu knjigu, Zeko. Na službenom predstavljanju prisustvovale su mnoge nogometne legende s ovih prostora.

Možda je najveću pažnju privukao legendarni Miroslav Ćiro Blažević, s kojim je Zajec dugo surađivao u Dinamu. Naravno, morali su se prisjetiti titule prvaka bivše države koju su osvojili prije 40 godina, nakon što je zagrebački klub "postio" 24 godine.

Prisutni su se prisjetili brojnih uspomena, a jedna od zanimljivijih bila je anegdota vezana za Borislava Cvetkovića, bivšeg napadača Dinama.

Sve zbog alkohola

Fantastični napadač rođen je u Karlovcu, a u Dinamu je igrao i te kultne 1982. godine kada su Modri podigli toliko očekivani pehar, a četiri godine kasnije napustio je Zagreb i preselio u Crvenu zvezdu. Ćiro je otkrio i zašto je popularni Bora otišao iz Dinama.

"Žalostan sam što je došlo do toga, ali bio sam prisiljen istjerati Boru Cvetkovića jer se toliko napio da nije došao na utakmicu. Zeko me molio da ga ne potjeram, a ja sam to učinio. Bora je potom otišao u Crvenu zvezdu i tamo se proslavio", otkrio je Ćiro.

A tog se trenutka prisjetio i sam Bora u razgovoru s Mondom.

"Došao sam taksijem iz Zagreba i sjećam se da je kiša padala kao iz kabla. Dok smo dolazili nije bilo nikoga na ulicama, razmišljao sam si kako baš sada dolazim u Zvezdu i da me nitko neće dočekati. Odjednom, ispod tribina gomila ljudi. Okružili su auto, počeli skakati i pjevati, nisam znao što se događa. Taj momak što me doveo u Beograd postao je najpopularniji taksist, platili su mu duplo, vodili ga na ručak, napunili mu auto poklonima…15 godina sam ljudima pričao o dočeku koji su mi priredili u Zvezdi", ispričao je tada.