Pedeset godina gledam kako nam iz generacije u generaciju stižu rođeni nogometaši i pokušavam proniknuti u taj fenomen. Mi smo mala zemlja koja je vječno bila okupirana. Da bi opstali morali smo biti posebniji od drugih. Morali smo naučiti preživjeti. U našim igračima je, zaključujem stoga, neki poseban kuraž, ali i vic u igri s kojim nadmudrimo velike, jake i moćne. Tako je bilo oduvijek, a tako je i danas. Jučer protiv Francuza pogotovo… Kapa im do poda zbog toga!

Poručio je to Miroslav Ćiro Blažević putem Facebooka nakon velike pobjede Vatrenih protiv Francuske.

"Svjedočili smo povijesti, ali mene je više od slasti pobjede ushitio dojam. Način na koji smo kontrolirali sve na travnjaku bio je impresivan. Vidio sam djecu koja odrastaju preko noći, mladiće, a izgledaju kao rutineri. I iznova nas taj genij Modrić tjera na to da mu se divimo. Izborniku sve pohvale, on je diskretni vojskovođa, koji je jednostavno predodređen da dolazi do najposebnijih pobjeda", dodao je.

A o utakmici, ali i svom teškom zdravstvenom stanju progovorio je u razgovoru za SK.

"Sine, borim se, ali ne ide. Ja sam polumrtav čovjek", kazao je Ćiro.

Govoreći o nastupima Vatrenih dotakao se i pozicije napadača.

"Šuker se rađa svaki 20-30 godina, ponovno će doći neki Šuker. Takav se igrač jednostavno mora roditi, osjećaj se ne može naučiti”, poručio je.