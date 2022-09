Snimatelj Dalmatinskog portala uhvatio je tijekom subote legendarnog trenera svih trenera, Miroslava Ćiru Blaževića, u šetnji Splitom.

Ćirin dolazak je, kako kažu, izazvao veliku pažnju u centru grada i stvorio se red ljudi koji su se htjeli fotografirati s njime. Ćiro je bio vrlo dobre volje i udovoljavao je željama, a usput je i dao komentar u svom stilu.

"Split je najljepši grad na svijetu, u kojemu sam upoznao najzaje*anije ljude na svijetu", kratko je rekao Ćiro, prenosi Dalmatinski portal.

Podsjetimo, Ćiro je u karijeri vodio i Hajduk, tamo već davne 2005. godine, a izdržao je samo četiri mjeseca i bila mu je to jedna od gorih epizoda u karijeri. No, to mu više nitko i ne zamjera.