Hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić odigrao je čitav susret za Chelsea koji je u susretu 32. kola engleskog nogometnog prvenstva uvjerljivo sa 6-0 (4-0) kao gost svladao Southampton.

Susret je bio odlučen već nakon 20-ak minuta jer je Chelsea golovima Alonsa (8), Mounta (16) i Wernera (21) stigao do prednosti od 3-0. Do kraja prvog poluvremena Havertz je povisio na 4-0 (31), da bi početkom nastavka svoje druge golove na utakmici postigli Werner (49) i Mount (54). Dojam je kako je Chelsea mogao i do uvjerljivijeg slavlja, ali se londonski sastav ipak smilovao groznom domaćinu.

Visoka ocjena za Kovačića

Kovačić odigrao je fantastičnu utakmicu te je među najbolje ocijenjenim igračima Chelseaja. Sofa Score dala mu je 8.1, a ispred njega su samo Mason Mount s 9.5, Marcos Alonso s 8.4 i Timo Werner s istom ocjenom.

Chelsea se ovom pobjedom učvrstio na trećem mjestu ljestvice sa 62 boda, 11 manje od vodećeg Manchester Cityja, 10 manje od drugog Liverpoola, ali i osam više od četvrtog Tottenham Hotspura te petog Arsenala.

Kiks Arsenala i Uniteda

A upravo je Arsenal napravio pogrešan korak u borbi za Ligu prvaka izgubivši na svom terenu od Brighton and Hove Albiona sa 1-2 (0-1). Gosti s južne obale poveli su sa 2-0 golovima Trossarda (29) i Mwepua (67), da bi drugi uzastopni poraz "topnika", izgubili su u ponedjeljak od Crystal Palacea sa 0-3, ublažio Oedegaard (89). Arsenal je prije pet dana imao isti broj bodova, ali i dvije utakmice manje od Tottenhama, a sada su ta dva sastava poravnata i po bodovima i po broju odigranih susreta. Brighton je s ova tri boda skočio na 11 mjesto sa 37 bodova.

Ranije u subotu su nogometaši Evertona u borbi za ostanak u Premier ligi ostvarili krucijalnu 1-0 (1-0) pobjedu na svom Goodison Parku protiv Manchester Uniteda. Everton je do iznimno vrijedna tri boda stigao uz veliku dozu sreće jer je jedini pogodak u 27. minuti Anthony Gordon postigao nakon što se njegov udarac sa 20-ak metara prvo odbio od noge Matića, pa i od boka Maguirea te postao neuhvatljiv za De Geu.

Bio je to prvi udarac Evertona prema vratima Uniteda, a ostatak dvoboja domaći je sastav većinom fanatično branio stečenu pednost protiv bezidejnih gostiju.

Everton je ostao 17. na ljestvici, ali sada ima 28 bodova, četiri više uz utakmicu više od 18. Burnleyja koji se nalazi u zoni ispadanja.

Manchester United je, pak, ovim porazom uvelike umanjio izglede za osvajanje jednog od prva četiri mjesta na kraju sezone koja vode u Ligu prvaka, ostao je sedmi sa 51 bodom, tri manje od četvrtog Tottenham Hotspura i petog Arsenala, a sada ima i utakmicu više odigranu od ta dva sastava.