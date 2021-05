Chelsea je novi prvak Europe! U sjajnoj utakmici finala Lige prvaka na Dragau Bluesi su protiv Manchester Cityja slavili 1:0, a pobjedonosni pogodak zabio je Nijemac Kai Havertz krajem prvog poluvremena.

"Ne znam što da kažem. Čekao sam na ovo duže vrijeme. Želim zahvaliti svojoj obitelji, mojim roditeljima, baki i djevojci. Ne znam što reći. Čekao sam 15 godina na ovaj trenutak i sada je ovdje", rekao je strijelac jedinoga pogotka Havertz.

Poseban dan

Kapetan Chelsea Cesar Azpilicueta kazao je: "Kai je bio tako miran. A ne samo to, on trči kao lud! Došao sam ovdje 2012. godine nakon dobivene Lige prvaka i od onda sam to htio ponoviti. Sjajno! I obitelj mi je ovdje, stvarno poseban dan."

"Borili smo se žestoko danas. Znali smo da će biti teška utakmica. Drugo poluvrijeme... Borili smo se za naše živote kako bismo došli do ovoga trenutka, kako bismo imali ovaj osjećaj. Zbog ovoga sam došao u Chelsea. Ispunjenje snova! Moram reći kako sam se umorio kako je igra nastavljala dalje, ali kada znaš da je ulog Liga prvaka onda se ne umaraš", rekao je Ben Chilwell.

Asistentu za Havertzov pogodak Masonu Mountu ova titula mnogo znači: "Igrao sam u dva finala za Chelsea i oba smo izgubili. Uh, kako je to bolilo... Sve što sam ikad sanjao je osvojiti trofej s Chelseajem. Biti na vrhu Lige prvaka. Igrali smo protiv više dobrih protivnika, ali u ovom trenutku smo najbolja ekipa na svijetu. Ne možete nam to oduzeti!"