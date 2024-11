Chelsea ostao stopostotan, Celje izvuklo bod u ludoj utakmici. Hrvat donio pobjedu Borcu

Nogometaši Chelseaja nastavili su dominirati u Konferencijskoj ligi, u četvrtom kolu su upisali i četvrtu pobjedu nakon 2-0 slavlja u gostima protiv bundesligaša Heidenheima.

Bio je to ujedno derbi ovog kola jer su oba sastava do ove utakmice slavili u svim dvobojima. Chelsea je u Njemačkoj do pobjede stigao pogocima u drugom poluvremenu. Heidenheim je načeo Nkunku u 51. minuti, a pobjeda je potvrđena u završnici, u 86. minuti je Ukrajinac Mudrik pogodio za 2-0. U posljednjim trenucima ogleda zbog drugog žutog kartona isključen je igrač Chelseaja Casadei.



Najdramatičnija bila je utakmica slovenskog Celja i poljske Jagiellonije koja je završila bez pobjednika 3-3. Bila je to prva utakmica poljske momčadi u kojoj nije slavila u Konferencijskoj ligi. Bila je Jagiellonia blizu i četvrtog slavlja, ali je u 80. minuti Adrian Dieguez pogodio vlastitu mrežu za konačnih 3-3. U sastavu Celja cijelu je utakmicu odigrao hrvatski nogometaš Ivan Brnić.

LASK je poražen u Banja Luci od Borca s 1-2 što ne treba čuditi jer je austrijski sastav već od sedme minute imao igrača manje zbog isključenja vratara Siebenhandla. Unatoč tome LASK je poveo golom Berishe u 51. minute te je vodio sve do osam minuta prije kraja. U 82. minuti je na 1-1 izjednačio Despotović, dok je hrvatski nogometaš Dino Skorup u 89. zabio za 2-1 i slavlje domaćina. Za LASK je cijelu utakmicu odigrao hrvatski igrač Hrvoje Smolčić, dok je U21 reprezentativac Marin Ljubičić počeo utakmicu i zamijenjen je u 85. minuti.

Prve pobjede u Konferencijskoj ligi ostvarili su Panathinaikos i FC Kopenhagen. Grčka momčad je pred svojim navijačima svladala HJK Helsinki 1-0 uz autogol Toivija, dok je FC Kopenhagen slavio u Sumqayitu protiv Dinamo Minska 2-1. Strijelci su za danski sastav bili Elyounoussi u šestoj i Diks iz jedanaesterca u 55. minuti.

Ranije tijekom četvrtka nogometaši Astane su na domaćem terenu remizirali 1-1 protiv portugalske Vitorije Guimaraes. Za pogodak Astane su zaslužni hrvatski nogometaši, prošlosezonski članovi zagrebačke Lokomotive. U 40. minuti Karlo Bartolec je izveo aut, a lopta je u šesnaestercu došla do Branimira Kalaice koji je bio precizan te postigao pogodak za 1-0. Kroz cijelo drugo poluvrijeme gosti su napadali, a do zasluženog boda su stigli u 89. minuti kada je domaću mrežu pogodio Ramirez.

U udarnoj momčad Astane bila su čak četvorica hrvatskih nogometaša. Osim Kalaice i Bartoleca u sastavu su bili vratar Josip Čondrić i Marin Tomasov. Svi oni su odigrali svih 90 minuta. Za Vitoriju je cijelu utakmicu odigrao hrvatski obrambeni igrač Toni Borevković.

