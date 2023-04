Trener Rome Jose Mourinho prošloga je vikenda, nakon utakmice protiv Torina, odlučio odgovoriti na prozivke bivšeg talijanskog nogometaša Antonija Cassana koji ga je nazvao glumcem i nulom.

"Svatko je slobodan imati svoje preferencije i iznositi kritike. Ali kad je riječ o ljudima poput Antonija, oni su drugačiji. On uživa, a drugi rade ozbiljno. Kritiziranje Rome i Mourinha mu je zabava", rekao je Mourinho pa dodao:

"Cassano je igrao za Romu, Inter i Real. U Madridu ga pamte po jakni, s Romom je osvojio superkup a da nije igrao, a za Inter nije osvojio ni kup Lombardije. Vi znate što sam ja osvojio s Interom, Real Madridom i Romom. On ima problem sa mnom, ja s njim nemam. Reći ću mu samo jedno: Pazi, Antonio, ti imaš 40, a ja 60 godina. Ponekad dođu nekakvi Livaje i onda je teško."

Livaja i Cassano bili su suigrači u Interu u sezoni 2012./13, a kako se radi o prilično teškim karakterima kružile su priče da je često dolazilo do verbalnih sukoba koji su znali preći u nešto više što je i sam Mourinho možda natuknuo.

A na odgovor Antonija Cassana nije se dugo moralo čekati. On je na Instagramu objavio sljedeću poruku:

"Dragi pratitelji. Sutra navečer ću na Bobo TV-u ispričati sve. No sada želim reći nešto o Mourinhu i Livaji. Posvađao sam se s Livajom. Rekli smo si svašta, ali je nakon dva dana sve bilo završeno i nastavili smo kao prijatelji. Majka me naučila da se ničega i nikoga ne bojim. Svađao sam se s 30 tisuća ljudi. Onome tko ti je (obraća se Mourinhu, op.a.) otkrio što se dogodilo reci da je između nas stalo 20 ljudi. Nikad nije došlo do fizičkog obračuna. Taj zečić ti govori samo sranja. A to je još jedno sranje u načinu na koji radiš s momčadima. Nikada se nikoga i ničega nisam bojao. Na Bobo TV-u ću reći još toga", objavio je Cassano.